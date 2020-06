Shoppings e comércio popular voltam a funcionar em Divinópolis

Shoppings de atacado e varejo poderão funcionar de segunda a sábado, de 8h às 14h (foto: Divishop/Divulgação)







Shoppings, galerias e centros comerciais populares estão autorizados a funcionar, em Divinópolis, região Centro-Oeste do estado. A flexibilização da retomada das atividades econômicas do segmento está prevista no decreto 13.799 publicado, nesta quarta-feira (03), no Diário Oficial do Município. A norma tem efeito imediato.





A retomada da atividade econômica, segundo o Comitê, segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Várias medidas sanitárias de prevenção e segurança para evitar o contágio da doença foram estabelecidas, dentre elas o controle do fluxo de pessoas.





O acesso aos shoppings será limitado em 50% do número de vagas nos estacionamentos. O uso de máscaras é obrigatório para clientes, lojistas e funcionários. Cinemas, teatros e áreas de lazer para crianças, permanecem fechados e qualquer evento interno é proibido.





É obrigatório a aferição de temperatura dos clientes utilizando termômetros digitais no momento da entrada, devendo ser impedido o ingresso de pessoas em estado febril. A higienização precisa ser reforçada nas lojas e áreas comuns a cada três horas, utilizando água sanitária ou cloro no chão, e em partes que podem ser tocadas. Além disso, disponibilização de álcool em gel 70% para todos.



O distanciamento social deve ser observado em praças de alimentação, respeitando a distância de 2 metros entre mesas, com duas cadeiras em cada uma delas. Os restaurantes e lanchonetes só podem atender por delivery, fazendo a higienização imediata das mesas após cada utilização.





É necessário controle no acesso aos elevadores e escadas rolantes. O acesso aos sanitários será regulado, com higienização a cada três horas. Os serviços de fraldário e empréstimo de carrinho de bebês possuirá restrições. Todos os aparelhos de ar condicionado devem ser desligados, tanto central quanto o interno em cada uma das lojas.





O decreto prevê a realização de campanha junto aos lojistas para o incentivo de pagamento através de aplicativos digitais, além de ações de conscientização para a prevenção da Covid-19. Bancos, cadeiras e sofás devem ser retirados dos corredores.





Os colaboradores que estejam incluídos nos grupos de risco deverão sem liberados, sem prejuízo salarial. Ademais, inclui manutenção de equipe reduzida de trabalho, compatível com o fluxo de frequentadores admitido no espaço, com os empregados trabalhando no sistema de rodízio.





Os shoppings de atacado e varejo localizados na região do Bairro Bom Pastor, funcionarão de segunda a sábado, de 8h às 14h e o Pátio Divinópolis de terça à domingo, de 12h às 20h.





Centros de comerciais



Já os Centros de Comércio Popular e Galerias não poderão abrir todos os dias da semana. O funcionamento será permitido às terças, quintas e sábado, de 10h às 20h. Assim como nos shoppings é necessário a disponibilização de álcool em gel na entrada para os clientes. O uso de máscara também é obrigatório.





Curso livres



O Comitê aprovou também a retomada dos cursos livres (idiomas, música, bordado, pintura, informática, etc) e profissionalizantes, de segunda a sábado, com início das atividades às 08h e encerramento às 22h, sendo obrigatório uso e máscaras e a obediência às normas sanitárias.





Na semana passada já havia sido liberadas as autoescolas e clínicas de exames para habilitação, além do funcionamento do Mercado Central. Ao contrário do esperado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas de rua continuam com restrições. O funcionamento só é permitido em dias escalonados de 10h às 20h.

O descumprimento das regras inclui advertência, multa, interdição e cassação de alvará. (Amanda Quintiliano - especial para o EM)