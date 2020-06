COVID-19 se propaga quase três vezes mais no interior de MG que em BH

Mariana foi uma das cidades mineiras que mais apresentou incremento no número de casos de COVID-19 em maio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Identificado pela primeira vez em Minas Gerais coronavírus avançou com mais capilaridade pelo estado dois meses depois. Só em maio, 277 cidades mineiras tiveram o primeiro caso confirmado de COVID-19. Porém, não é apenas a chegada do vírus ao interior que causa preocupação, mas também a velocidade de disseminação da doença nesses municípios. De acordo com análise do Estado de Minas com base em dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o coronavírus se propagou quase três vezes mais no interior que em Belo Horizonte no mês passado. Identificado pela primeira vez em Minas Gerais no começo de março , oavançou com mais capilaridade pelo estado dois meses depois. Só em maio, 277tiveram o primeiro caso confirmado de. Porém, não é apenas a chegada do vírus ao interior que causa preocupação, mas também adeda doença nesses municípios. De acordo com análise docom base em dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o coronavírus se propagouno interior que em Belo Horizonte no mês passado.





19:05 - 02/06/2020 Sinal vermelho: plataforma indica aumento exponencial da COVID-19 em Minas Estado de Minas analisou comparativamente o avanço do coronavírus em três recortes geográficos: Minas Gerais, Belo Horizonte e o interior. Os números de cada uma dessas regiões foram avaliados em três perspectivas temporais: maio como um todo, a última quinzena e a última semana do mês. Em todos os cenários, os melhores resultados foram de BH, enquanto os piores dizem respeito às demais cidades. analisou comparativamente o avanço do coronavírus em três recortes geográficos:e o. Os números de cada uma dessas regiões foram avaliados em três perspectivas temporais: maio como um todo, a última quinzena e a última semana do mês. Em todos os cenários, os melhores resultados foram de BH, enquanto os piores dizem respeito às demais cidades.





549%. Em BH, o número cresceu de 610 para 1.852, um aumento de 203%. Fora da capital, portanto, o vírus se propagou 2,7 vezes mais.





Entre os dias 1º e 31 do mês passado, a quantidade de casos de COVID-19 no interior saltou de 1.325 para 8.612, o que corresponde a uma alta de. Em BH, o número cresceu de 610 para 1.852, um aumento de. Fora da capital, portanto, o vírus se propagou 2,7 vezes mais.





Proporcionalmente, a quantidade acumulada de mortes por COVID-19 em maio também cresceu mais em cidades do interior. Fora de BH, o acréscimo foi de 226% no total de óbitos. Na capital, a alta chegou a 145%.





A evolução dos números de mortes e casos confirmados nos três recortes geográficos analisados mostra que Belo Horizonte apresenta curvas mais achatadas que as do interior e do estado como um todo ().





interiorização do vírus desperta preocupação das autoridades de saúde, especialmente para casos de municípios que não possuem estrutura hospitalar adequada para atender pacientes com COVID-19. “Em cidades pequenas temos dificuldades até de recursos humanos”,



desperta preocupação das autoridades de saúde, especialmente para casos de municípios que não possuem estrutura hospitalar adequada para atender pacientes com COVID-19. “Em cidades pequenas temos dificuldades até de recursos humanos”, disse o secretário de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, na última segunda-feira





Explicação





Cidades do interior de Minas, em geral, possuem densidade demográfica inferior em relação à capital e, portanto, têm menor potencial de propagação do vírus. Como então explicar a disseminação mais acelerada da COVID-19 longe de Belo Horizonte?





isolamento social em BH. “É o isolamento. Se está propagando mais vírus (em certas cidades do interior), é porque teve menos isolamento. É simples assim. Em Belo Horizonte, houve isolamento”, explica.





Segundo o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Antônio Toledo Júnior, a resposta é clara: os maiores índices deem BH. “É o isolamento. Se está propagando mais vírus (em certas cidades do interior), é porque teve menos isolamento. É simples assim. Em Belo Horizonte, houve isolamento”, explica.





A capital adota medidas restritivas de circulação de pessoas desde 18 de março. No interior, cada prefeito tem autonomia para decidir as normas de enfrentamento à pandemia. O governo estadual, porém, criou o plano ‘ Minas Consciente ’, com diretrizes para que os municípios estabeleçam o grau de abertura do comércio.





especialistas. “Até o final do mês passado, Belo Horizonte estava com um percentual de isolamento mais alto. O que eu tenho visto é as pessoas se cuidando menos, muita gente sem máscara nas ruas, muita gente usando máscara errado, muita gente batendo papo sem máscara. A tendência, diante desse cenário, é aumentar o número de casos em BH também, tanto que a prefeitura Apesar ter apresentado resultados tecnicamente satisfatórios nos primeiros meses de enfrentamento ao vírus, a capital mineira também tem preocupado. “Até o final do mês passado, Belo Horizonte estava com um percentual de isolamento mais alto. O que eu tenho visto é as pessoas se cuidando menos, muita gente sem máscara nas ruas, muita gente usando máscara errado, muita gente batendo papo sem máscara. A tendência, diante desse cenário, é aumentar o número de casos em BH também, tanto que a prefeitura parou a progressão da reabertura do comércio ”, disse Antônio Toledo Júnior.





Além da própria Belo Horizonte, os responsáveis por definir os rumos do combate à COVID-19 da PBH se mostram preocupados com o avanço do vírus no interior. Por ser polo estadual de saúde, a capital recebe pacientes de diferentes regiões de Minas Gerais. A interiorização da doença, portanto, também pode ser um problema para os hospitais de BH.





As curvas (de propagação da doença) no interior estão exponenciais . Assustadoramente exponenciais. E nós aqui não estamos chamando a atenção de ninguém. Nós aqui estamos no espírito de colaboração para avisar a todas as cidades, a Grande BH, o que está acontecendo. Cada um faz o que quer, mas nós temos obrigação de avisar o que está acontecendo no interior”, alertou o prefeito de BH, Alexandre Kalil, ao anunciar, na última sexta-feira, que não ampliaria a reabertura do comércio na cidade.