Aumento de casos de coronavírus no interior preocupa governo estadual

Segundo o secretário, a solução para evitar colapso do sistema de saúde é manter o isolamento social. “O que precisamos fazer é isolar realmente onde está esse surto de forma que não venha propagar para toda a cidade”, explica Carlos Eduardo. “Precisamos cercar o surto para não sobrecarregar toda uma micro ou macro região”, concluiu. Habilitação de leitos





Temendo o avanço da doença, o Hospital Municipal de Cataguases, na Zona da Mata, construiu um plano de contingência próprio para aumentar o número de leitos de UTI. A cidade faz parte de uma microrregião composta por 15 municípios e que, ao todo, tem cerca de 231 mil habitantes. A área tem 22 leitos de terapia intensiva: 10 em Cataguases, sete em Leopoldina e cinco em Além Paraíba.



Segundo Eliermes Teixeira de Almeida, supervisor do Hospital de Cataguases, a casa de saúde tem capacidade para instalar cinco novos leitos. A ampliação foi apresentada ao Ministério da Saúde, por meio do edital que autoriza a criação de novas vagas de UTI. Os leitos, no entanto, ainda não foram habilitados por falta de profissionais, justamente a lacuna citada pelo secretário de Saúde.



Durante audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa, nesta segunda, Eliermes explicou que a criação dos espaços foi feita com o remanejamento de equipamentos presentes na estrutura do hospital. “Com o avanço da pandemia, suspendemos exames e cirurgias eletivas, transferindo equipamentos, como os respiradores, ao setor destinado à ampliação de leitos”, comentou.



O gestor pediu que o governo do estado faça investimentos não apenas nos hospitais regionais, mas também nas casas de saúde que respondem pelo atendimento às microrregiões de saúde.



O problema na habilitação dos leitos foi citado, também, pela presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas), Kátia Regina Rocha. “O Ministério da Saúde habilitou 7.500 leitos para tratar pacientes com a COVID-19, mas em Minas Gerais só fomos contemplados com, aproximadamente, 75”, afirmou.



Números A ocupação de leitos de terapia intensiva no estado está em, aproximadamente, 71%. A capacidade instalada do sistema de saúde mineiro é de 2.885 UTIs. De acordo com o subsecretário de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Saúde, Darlan Thomaz, as macrorregiões do Jequitinhonha, Nordeste, Leste, Vale do Aço e Oeste, além do Triângulo Norte, têm alta ocupação de UTIs. O estado é dividido em 14 macrorregiões de saúde.



Os dados foram informados nesta segunda-feira, durante a audiência promovida pelo Parlamento Estadual. Segundo Darlan, parte da alta ocupação em algumas macrorregiões do estado é fruto de problemas estruturais das localidades, sobretudo em comparação com outras partes do estado.



Os leitos clínicos, por sua vez, têm, segundo Darlan, situação mais “confortável”. As macrorregiões Triângulo Norte e Centro são as que dispõem de menos vagas.

Vale do Aço ameaçado





Em Ipatinga, cidade polo da macrorregião, o número de registros de contaminação é 12 vezes superior ao verificado no mês passado, quando havia 14 casos, reportados em 27 de abril. Até quinta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contava 172 registros. A ocupação de leitos atingiu 56% em enfermaria e 100% em UTI.



Segundo Darlan, as macrorregiões ameaçadas têm sido alvo de planos de ações específicas. Ele disse que integrantes da pasta se reuniram, na sexta, com prefeitos e secretários municipais de Saúde do Vale do Aço, para traçar ações que possam desafogar o sistema.