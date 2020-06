COVID-19: amigas se unem em campanha para ajudar comunidade Rosa Leão

As amigas fazem divulgação de projetos e também participam da entrega de doações (foto: Reprodução "Doe o Bem")

Banner da "Campanha do Kilo" (foto: Reprodução "Doe o Bem")

Com a, várias pessoas que já viviam em situação de risco ou extrema pobreza ficaram ainda mais debilitadas. Tentando amenizar o sofrimento dessas famílias,de Belo Horizonte criou uma campanha para arrecadar alimentos.A ‘’ está sendo feito toda on-line. A divulgação está sendo realizada pelodas meninas e noe no particular das integrantes. “Estamos divulgando a campanha, e, a pessoa que quiser doar os alimentos não-perecíveis pode falar com a gente que vamos lá buscar a doação”, comenta Eduarda Fernandes, uma das organizadoras do projeto.Apesar do modelo ‘' de doações ser um dos mais seguros para evitar a propagação da, a estudante explica que todos os cuidados estão sendo tomados para impedir a transmissão do. “Estamos usandoe higienizando tudo com. Todas medidas estipulados pela Organização Mundial da Saúde estão sendo feitas”, explica Eduarda.Todos asserão destinadas para a ocupaçãona divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. “A situação lá já é naturalmente. Muitos não têm trabalho fixo, não têm estudo, as crianças passam por dificuldades. Agora, na, muitas pessoas perderam o. Outras também estão passando, pois as casas não são bem elaboradas”, comenta Eduarda.Segundo a voluntária, a ação ‘Campanha do Kilo’ conta com a participação da, que trabalha diretamente com a ocupação. “Eles estão juntando dinheiro para comprare nós estamos entrando com os alimentos”, explica Eduarda.Em dezembro do ano passado,Eduarda e as outras amigas participaram de umajunto com o movimento Rosa Leão. Desde então, o grupo está realizando ações em conjunto com a ONG. “Eles são os nossos apoiadores, então todos os trabalhos que eles fazem, a gente divulga”, explica Eduarda. A estudante comenta que o grupo, na qual Eduarda é conselheira, ajuda na campanha. Além disso, a ação conta com a parceria de empresas, principalmente de pessoas da família das integrantes do projeto.“A gente iria fazer uma ação agora no meio do ano, para a doação de materiais escolares. Porém, com a pandemia, a gente preferiu fazer as doações de alimento”, comentaTereza Marianique participa ativamente da ação. “A gente está pensando, inicialmente, em entregar as doações apenas para a Rosa Leão. Mas, caso o volume seja maior, a gente pensa em entregar na casa de outras famílias necessitadas também”, explica.A iniciativacomeçou quando Eduarda, Tereza e mais duas amigassentiram vontade de montar algum. Elas se conheceram durante o ensino médio no.“Então surgiu a ideia do ‘’, que é um. A gente é uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem quer doar”, comenta Eduarda.A estudante de Jornalismo explica que a conta no Instagram, inicialmente, é uma página que apenas divulga campanhas solidárias. “Então, geralmente, quem nos segue, começa a divulgar as campanhas e cria uma”, conta Tereza. Apesar da conta não ter muitos seguidores, a estudante explica que quem segue é fielàs causas. “As pessoas sempre postam e re-postam as nossas publicações”, explica.Mesmo já formadas no ensino médio, as amigas continuam trabalhando o projeto.e pretendem evoluir com o perfil do Instagram. Desde sua criação, a formação do grupo já mudou bastante. Agora, a página conta com a participação da Eduarda, Tereza, Aline Silva, Lorrane Andressa, Pâmela Pagano e Anny Caroline.*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte