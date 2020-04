COVID-19: ONG criada por mulheres arrecada donativos; saiba como ajudar

Em tempos de pandemia e recessão econômica, é preciso cada vez mais solidariedade. Pensando em ajudar a população que passa por dificuldades durante este período, a ONG Casa Frida criou a campanha “Força-Tarefa Covida” para arrecadar mantimentos e doá-los a comunidades carentes.

A Casa Frida é um coletivo de mulheres empreendedoras que começou em setembro do ano passado. O que elas não esperavam é que a planilha de projetos para 2020 teria de ser adaptada. “Veio a pandemia e todos os planos ficaram na geladeira. Então pensamos, vamos fazer uma força-tarefa. Daí saiu essa brincadeira com o nome ‘covida’ (Covid + vida)”, conta Felipa Fevereiro, de 27 anos.

A terapeuta e outras sete mulheres estão envolvidas com a ONG. A meta é arrecadar no mínimo R$ 5 mil até a primeira semana de maio, quando devem ser iniciadas as distribuições para as