Galpão em BH doa cestas a camelôs e ambulantes; veja como ajudar

O isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus deixou cerca de 2300 trabalhadores ambulantes que atuam em Belo Horizonte sem renda. São camelôs, pipoqueiros, vendedores de cachorro-quente, baleiros, entre outros pequenos comerciantes que dependem da rua para sobreviver e devem ficar impedidos de trabalhar pelos próximos 3 meses.



O cenário é desenhado pelo Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante - CATA, que mobilizou seus integrantes na na manhã deste sábado (18) para a distribuição de cestas básicas e kits de higiene à categoria. Ação ocorre na Rua dos Tupis, 970, Centro da capital, de 8h às 12h.

Segundo o coordenador do CATA, André Luiz Altair, há mantimentos e produtos suficientes para beneficiar 140 pessoas até o momento. “Na cesta, vem alimentos básicos como arroz, feijão, macarrão e óleo. No kit de higiene, tem sabão, detergente, sabonete e água sanitária. É uma tentativa nossa de ajudar o trabalhador ambulante, que está muito difícil”, diz André Luiz Altair, coordenador do CATA.

Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante - CATA distribuiu 140 cestas básicas e kits de higiene neste sábado (18) (foto: Edésio Ferreira/EM D.A Press)

Como apoiar

O pipoqueiro Marcos Rodrigues dos Santos diz que está sem trabalhar há cerca de um mês. Sem alternativa para se manter, passou no galpão do CATA logo cedo para receber as doações. “Só isso aqui mesmo que vai me ajudar agora. Isso e esses R$ 600 que o governo está dando aí. Vamos ver se sai, né”, comenta o homem de 46 anos.