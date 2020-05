Prefeitura apreende mercadoria de ambulantes no Centro de BH

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



A fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte em conjunto com a Polícia Militar (PM) realizou operação na manhã desta terça-feira para combate ao comércio clandestino no Centro da capital. De acordo com a PM, foram apreendidas mercadorias de ambulantes irregulares e também 46 embalagens de droga.









"Foi uma operação de apoio a PBH. Eles realizam a apreensão dos materiais e a PM garante o poder de polícia dos fiscais. Teve vários tipos de materiais recolhidos… Roupas, vasilhas plásticas, etc.”, disse o tenente Washington Amaral.