Cemig apela a consumidor para doar mais de R$ 40 milhões a hospitais públicos

O governo de Minas Gerais, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as prefeituras de diversas cidades mineiras, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e de outras cidades, as Associações Comerciais e Industriais e a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg) também ajudarão na divulgação e mobilização.

“A Cemig é reconhecida internacionalmente como líder em projetos de responsabilidade social. É um valor enraizado, consolidado. E, por isso, faço uma chamada aos nossos clientes: juntem-se a nós, façam o cadastro. Absolutamente todo mundo vai ser beneficiado, estamos todos juntos, empenhados na mesma batalha. Não estamos sozinhos”, afirma o diretor de Comunicação e Sustentabilidade da empresa, Marco Antônio Lage.





Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Cemig afirma que vem se esforçando para manter o fornecimento seguro da energia elétrica, além de evitar o risco de contágio. Cerca de 70% dos empregados da área administrativa estão em trabalho remoto. As agências de atendimento presencial foram fechadas, e os procedimentos de leitura dos medidores forem alterados.

















Para atualizar o cadastro, o cliente deve acessar o site da Cemig (www.cemig.com.br). O link para atualização estará em destaque logo na página inicial do portal.





Além de contribuir com a melhoria dos atendimentos a todos os afetados pela pandemia, ajudando a equipar os hospitais, as pessoas estarão automaticamente se protegendo. Com o cadastro atualizado, elas poderão ter acesso direto, rápido e eficaz a diversos serviços oferecidos pela Cemig sem precisar sair de casa.

