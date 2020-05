COVID-19: Kalil diz que interior tem curvas exponenciais e dados alarmantes

Prefeito de BH, Alexandre Kalil comentou o avanço do coronavírus no interior de Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Belo Horizonte observa de perto a propagação do coronavírus no interior. E, segundo o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), a avaliação do cenário atual não é nada positiva. Polo do sistema de saúde mineiro e receptor de pacientes de diferentes regiões de Minas Gerais,observa de perto a propagação dono interior. E, segundo o prefeito da capital,, a avaliação do cenário atual não é nada positiva.





“As curvas (de propagação da doença) no interior estão exponenciais. Assustadoramente exponenciais. E nós aqui não estamos chamando a atenção de ninguém. Nós aqui estamos no espírito de colaboração para avisar a todas as cidades, a Grande BH, o que está acontecendo. Cada um faz o que quer, mas nós temos obrigação de avisar o que está acontecendo no interior”, disse Kalil, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.





Minas Gerais tem 9.232 casos confirmados de coronavírus, dos quais 257 evoluíram para óbito. Os números reais, porém, são bem maiores. O próprio governo estadual admitiu que para cada infectado identificado oicialmente, Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES),. Os números reais, porém, são bem maiores. O próprio governo estadual admitiu que para cada infectado identificado oicialmente, há dez fora dos registros





429 dos 853 municípios mineiros (50,2%) já têm casos confirmados da doença. Veja no mapa a seguir como o vírus se Também de acordo com a SES,municípios mineiros (50,2%) já têm casos confirmados da doença. Veja no mapa a seguir como o vírus se espalhou pelo estado , segundo dados disponibilizados até a última terça-feira:









Segundo Kalil, a situação do estado e as consequências da interiorização do vírus para a capital lhe foram apresentadas pelos especialistas que compõem o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 de BH. Os dados, também de acordo com o prefeito, foram repassados ao governo estadual.









Kalil fez fortes críticas à gestão da saúde pública estadual dos últimos anos e disse que Belo Horizonte é a exceção. “Já cansei de falar isso, e vou repetir: o SUS (Sistema Único de Saúde) é um espetáculo. O serviço público, por roubalheira, por incompetência ou por abandono, é uma porcaria. Mas Belo Horizonte ainda é a melhor porcaria do Brasil ", declarou.





“Nós estamos em estado de guerra. Os dados são alarmantes. São colaborativos. Humildemente, vamos informar a todas as cidades, porque tivemos acesso a estudos, o que está acontecendo. Prestem bem atenção. Estamos humildemente comunicando o que está acontecendo no estado de Minas Gerais por um sucateamento da saúde de anos e anos”, disse o prefeito.