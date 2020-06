Governo admite aceleração da curva de contágio do coronavírus em Minas

(foto: Facebook/Reprodução)

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou que o número de casos de COVID-19 em Minas está aumentando, mas que espera que essa aceleração não represente um descontrole. Ele informou que o R0, taxa que mede a quantidade de transmissão do vírus, aumentou para 1,42, esse número já esteve proximo de 1 desde o início da transmissão comunitária no Estado.

O secretário, que participou de entrevista coletiva remota nesta quarta (03), afirmou ainda que a nova projeção para o

Quando o R0 é igual a 1, não há um crescimento da epidemia. Quando é menor do que 1, a tendência é reduzir a transmissão até não mais ocorrer. Quando é maior do que 2, há uma aceleração grande no contágio. Carlos Amaral lembrou que "se tiver explosão de casos, acima de 2, é impossível ter capacidade assistencial adequada".

O chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES), João Márcio Silva do Pinho, afirmou que é preciso intensificar as medidas de isolamento social para que o governo não precise tomar medidas mais rígidas, como o lockdown, que é o fechamento total das atividades. "Não é hora de baixar guarda. A curva de contágio está acelerando. É importante que se intensifiquem as medidas de isolamento. O governo de Minas não quer recomendar isolamento mais incisivo para as cidades", disse