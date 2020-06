PM apreende drogas e armas em Contagem após flagrar garoto de 14 anos como vigia do tráfico

Apreensão aconteceu no Bairro Nova Contagem (foto: Divulgação/Prefeitura de Contagem) Polícia Militar (PM) deteve na noite dessa segunda-feira um adolescente de 14 anos durante patrulhamento no Beco Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem se assustou com a presença dos policiais, o que chamou a atenção da viatura. Os militares interceptaram o garoto e perceberam que ele tinha ligação com o tráfico de drogas na região, conseguindo evoluir em apreensões de armas e drogas em duas casas próximas. ) deteve na noite dessa segunda-feira um adolescente dedurante patrulhamento no, no, em, na. O jovem se assustou com a presença dos policiais, o que chamou a atenção da viatura. Os militares interceptaram o garoto e perceberam que ele tinha ligação com o tráfico de drogas na região, conseguindo evoluir em apreensões de armas e drogas em duas casas próximas.









Já em outra casa, os policiais encontraram um revólver calibre 38, três submetralhadoras de fabricação caseira e uma mochila usada no transporte das drogas. Com exceção do jovem, nenhum outro envolvido foi encontrado. O garoto foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Contagem.