Minas tem 45 mortes por SRAG indeterminada a cada 10 por COVID-19

Mortes por SRAG aumentaram em Minas Gerais neste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais tem 45 mortes causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) indeterminada a cada dez provocadas por COVID-19, apontam dados publicados pela revista Piauí nesta segunda-feira. , apontam dados publicados pela revista Piauí nesta segunda-feira.





Foram levados em consideração números disponibilizados até 6 de junho pelo InfoGripe, sistema da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa tem como objetivo monitorar e apresentar níveis de alerta para os casos reportados de SRAG.





SAIBA MAIS 10:00 - 15/06/2020 Cai número de mortes em um dia, mas Minas tem quase 22 mil casos oito mortes por SRAG indeterminada a cada dez provocadas comprovadamente por COVID-19.



Os registros de SRAG acendem alerta para uma provável subnotificação de casos da COVID-19. O governo mineiro, porém, garante que todos os óbitos suspeitos de coronavírus são testados.



Estados como Paraná e Mato Grosso do Sul apresentam taxas ainda maiores a cada dez casos de óbitos por coronavírus: 51 e 87, respectivamente. A média mineira é bem superior à brasileira. No país, sãoOs registros de SRAG acendem alerta para uma provávelde casos da COVID-19. O governo mineiro, porém, garante que todos os óbitos suspeitos de coronavírus são testados.Estados comoapresentam taxas ainda maiores a cada dez casos de óbitos por coronavírus: 51 e 87, respectivamente.



De acordo com os dados publicados pela reportagem, Minas é o segundo estado com menor taxa de mortes por coronavírus no Brasil, com 17 registros por milhão de habitantes. Esse número, porém, sobe para 92, caso sejam considerados os óbitos “incógnitos”.





Se forem levadas em conta apenas os casos de COVID-19 confirmados, o estado com menor taxa de mortes por milhão de habitantes é o Mato Grosso do Sul, com oito. O número cresce para 73, caso sejam considerados os óbitos por SRAG indeterminado.



Historicamente, o Brasil tem como padrão registrar números significativos de óbitos por SRAG indeterminada. Em 2020, porém, a quantidade de registros explodiu e é 13 vezes maior que a média dos cinco anos anteriores.





Incremento em Minas





699% no número de hospitalizações por SRAG em relação ao mesmo período de 2019. Em 2020, foram 15.943 casos registrados, ante 1.996 no ano anterior.



De acordo com boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) , Minas Gerais apresentou incremento deno número de hospitalizações por SRAG em relação ao mesmo período de 2019. Em 2020, foram 15.943 casos registrados, ante 1.996 no ano anterior.

Oficialmente, o governo estadual considera que Minas tem 21.728 casos confirmados de coronavírus, dos quais 481 evoluíram para óbito.