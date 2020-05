Vídeo 360: por dentro do Hospital de Campanha contra o coronavírus

(foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press)

A chegada ao Expominas, sob isolamento policial e circulação de militares com máscaras sanitárias, já mostra que tudo mudou. A atmosfera habitual do local - destinado a festas de formatura e eventos como o Minas Trend Preview - deu lugar à quietude. Há silêncio e uma sensação estranha, como se houvesse a perturbadora iminência de uma guerra.



Hospital de Campanha de Minas Gerais, com 768 vagas para pacientes do Sistema Único de Saúde. Quando entrar em funcionamento, será o segundo maior em oferta de leitos no estado.





O Estado de Minas teve acesso exclusivo aos pavilhões para produzir um documentário imersivo, com imagens em 360 graus, sobre o hospital (veja abaixo). Mostramos a estrutura e como se dará a divisão do espaço hospitalar, além de detalhes como a rede Wi-fi: conforme protocolo internacional sobre a infecciosidade do coronavírus, visitas não serão permitidas e o contato com familiares se dará por meio de tablets.





a partir da primeira semana de junho. "Essa é justamente a previsão, no momento, para o pico da pandemia. O hospital vai ser inaugurado conforme demanda da rede pública de Saúde - quando a ocupação de leitos estiver perto do limite. O controle de COVID-19 em Minas tem sido bem sucedido, mas o hospital estará à disposição, caso seja necessário", explica o capitão Tiago Marcoline, diretor de custos do Hospital da Polícia Militar, que atuou na montagem, preparação e definição dos fluxos de trabalho da unidade.





O Hospital de Campanha em BH

Ponto a ponto

37 enfermarias

20 leitos em cada uma

Para tratamento de pacientes com quadros leves, confirmados ou com suspeita de COVID-19





Unidade de estabilização

28 leitos

Oferece sistema completo de gasoterapia, monitores e respiradores. Serão utilizados caso pacientes tenham piora, até que se consiga leito de UTI em outro hospital





Necrotério

Amplo galpão anexo ao Expominas, no Parque de Exposições, servirá de apoio para carretas com câmeras frigoríficas, à disposição caso haja necessidade





Wifi

Rede de internet sem fio vai permitir que pacientes entrem em contato com seus familiares por vídeo chamada, com suporte do serviço de assistência social





Recepção

A entrada do hospital está preparada para receber até 8 ambulâncias que trarão pacientes





Salas de admissão

Onde a equipe médica vai conferir condições e sinais vitais e então transferí-lo para o leito





A estrutura

A área de 18 mil metros quadrados se divide em três pavilhões. A estrutura permite o particionamento por meio de cortinas que podem ajudar a fazer isolamento dos blocos, caso necessário





Previsão

O hospital estará pronto na primeira semana de junho, com pessoal, material e insumos suficientes para abrir o primeiro bloco, com 80 vagas de enfermaria e 10 vagas de estabilização, no bloco vermelho. A abertura vai ser gradual, conforme a evolução da pandemia.





Custo

R$ 5,3 milhões (Total)

R$ 4,5 milhões por meio de parcerias e doações financeiras

R$ 800 mil em investimento público