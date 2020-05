Medo de contrair a COVID-19 supera temor de perder o emprego

Maioria dos entrevistados entende que não está na hora de flexibilizar a quarentena e parte deles pratica o distanciamento social (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







A cada grupo de 10 moradores da Grande Belo Horizonte, sete têm mais medo de contrair a COVID-19 do que perder a sua renda devido aos efeitos na economia da crise do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A opinião foi expressa na sexta semana da pesquisa “Termômetros da crise COVID-19”, do Instituto Olhar/Crisp-UFMG, que é divulgada semanalmente com exclusividade pelo Estado de Minas. O percentual de pessoas que responderam ter mais medo da infecção foi de 71,3%, enquanto aqueles que temem mais pelos seus empregos e renda somam 28,7% do universo do levantamento.





Reflexo desse receio, a maioria dos entrevistados não acha que seja a hora de flexibilização do afastamento comunitário. A pesquisa constatou que 59% querem manter um isolamento rigoroso nas cidades onde moram, ante 36,6% que afirmaram já ser hora de uma liberação gradual de algumas atividades. A minoria, 4,4%, quer o fim do regime de afastamento.





Embora o cenário da economia afete toda a população, os entrevistados expressaram que a preocupação com a saúde ainda é maior e que eles enxergam o isolamento como única ferramenta disponível de sobrevivência, na avaliação do sócio-diretor do Instituto Olhar, professor Matheus Lemos de Andrade, doutor em administração. “Hoje, dispomos apenas destas três opções: isolamento rígido, flexibilização gradual, e abertura. Ainda predomina o entendimento de que não seja um momento de se ter um abrandamento do isolamento, já que a preocupação com os efeitos da doença e com a preservação da vida ainda são maiores, apesar dos impactos na renda”, afirma.





Nessa sexta rodada da pesquisa, realizada entre o dia 7 e terça-feira, os entrevistados emitiram notas de zero a 10, traduzidas depois em termômetros com os parâmetros de apoio ao isolamento social, medo da infecção, desempenho dos governos no enfrentamento à pandemia, e comprometimento econômico.





O apoio ao isolamento continua elevado, com nota 8,4, mas com o registro de menor pontuação, tendo em vista que na última semana havia chegado ao pico, com pontuação 8,7. A visão sobre o comprometimento dos outros segue em declínio, com a percepção recebendo a pior nota, de 7,4. Essa avaliação chegou a 8,2 na primeira semana. Chama a atenção, também, o fato de ter dobrado o número de pessoas que, em vez de isolamento, praticam distanciamento, ou seja, reduziram os contatos sociais. Esse índice foi de 5,6% na semana anterior de entrevistas e subiu para 10,3%, o maior de toda a série.