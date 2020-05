Pesquisa da UFMG encontra coronavírus em vias públicas de Belo Horizonte

(foto: Divulgação/PBH) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) detectaram a presença da COVID-19 em diversos locais de uso coletivo de Belo Horizonte. Foram encontrados genomas do vírus em mesas de praças, bancos, passeios e corrimãos de terminais de ônibus na Região Centro-Sul. O estudo serviu como base para a prefeitura realizar a desinfecção das ruas.



Pesquisadores dadetectaram a presença daem diversos locais de uso coletivo deForam encontrados genomas do vírus em mesas de praças, bancos, passeios e corrimãos de terminais de ônibus na. O estudo serviu como base para a prefeitura realizar a desinfecção das ruas.

SAIBA MAIS 17:05 - 08/05/2020 Transferências podem aumentar casos de COVID-19 entre detentos

17:04 - 08/05/2020 Mineira de 11 anos ganha prêmio da Royal Academy com ajuda da mãe

16:42 - 08/05/2020 Montes Claros contrata costureiras para produção de máscaras



O vírus estava presente em corrimãos das linhas do MOVE, que passa pelas avenidas Paraná e Santos Dumont. Também estavam contaminadas três praças analisadas. Na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Teresa, o vírus foi encontrado em uma mesa. Na Savassi, em dois bancos da Praça Diogo de Vasconcelos. A pesquisa foi feita em áreas onde já havia a notificação de casos confirmados. Uma equipe de 21 pesquisadores, por meio de um aparelho chamado Swab, detectou a presença do novo coronavírus em 17 amostras. Além disso, foram encontrados vestígios do vírus na área hospitalar, em um passeio em frente a um hospital.O vírus estava presente em corrimãos das linhas doontaminadas três praças analisadas. Na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Teresa, o vírus foi encontrado em uma mesa. Na Savassi, em dois bancos da P

Segurança

Vale relembrar que a presença do genoma da COVID-19 nessas superfícies pode dizer que pessoas que estavam contaminadas tiveram contato com esses locais. Por isso, depois do resultado ter sido compartilhado, a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma desinfecção das áreas contaminadas apontadas pelos pesquisadores.