Saiba em quais regionais de BH ocorreram as mortes por COVID-19

Gráfico mostra os óbitos e casos graves por regional de BH (foto: Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte)

Vidas perdidas e casos graves em cada uma das nove regionais de Belo Horizonte. Os quadros de síndrome respiratória aguda grave causados pela COVID-19 aumentam a cada levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte.

De acordo com o último boletim, desta quarta-feira (13),na cidade pela doença. Dessas, seis moravam no Centro-Sul de BH, a região que concentra também o maior número de casos.

Há, ainda, quatro mortes em cada uma das regiões Nordeste e Noroeste. Segunda regional com mais casos, a Oeste registra três óbitos.

Além disso, há três mortes no Barreiro e outras três no Leste da cidade. A mesma quantidade de vidas perdidas também da Regional Norte.

Na Pampulha e em Venda Nova, um paciente perdeu a vida em cada um dos territórios.

Casos graves

Ocupação de leitos é uma das preocupações do poder público durante a pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Se a Região Centro-Sul concentra o maior número de casos em geral, os quadros graves estão mais voltados ao Oeste de BH e à Pampulha: 30 e 22, respectivamente, contra 19 da regional mais infectada.

Há, ainda, 14 casos graves registrados no Noroeste de BH; 12 no Nordeste; 15 no Barreiro; e 13 no Leste.

As regiões Norte e Venda Nova têm menos quadros clínicos de gravidade que as demais regionais: quatro e oito, respectivamente.

No quadro geral, são 165 pessoas com síndrome respiratória aguda grave na cidade. Nem todas, porém, estão georreferenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde.