Viçosa usa câmeras termográficas para tentar conter avanço do coronavírus

As equipes receberam treinamentos para usar o aparelho com mais segurança (foto: Reprodução Prefeitura de Viçosa )

Para aumentar o controle dos casos do novo coronavírus, Viçosa, na Zona da Mata mineira, começou a usar aparelhos que medem a temperatura corporal em tempo real nas barreiras sanitárias e em pontos móveis do município. A Secretaria de Saúde do município disponibilizou cinco unidades do equipamento.





O aparelho consegue medir a temperatura corporal e captar a presença de várias pessoas de forma simultânea em um ambiente (foto: Reprodução Prefeitura de Viçosa )

A aferição de temperatura é uma das etapas do rastreamento de casos dena cidade, já quesão sintomas que podem estar relacionados à doença. Além disso, o trabalho da Vigilância Epidemiológicainclui a(medição de saturação de oxigênio no sangue) e o cadastro com dados pessoais, viagens e contatos recentes.Segundo o secretário de Saúde do município,, o levantamento permite ampliar a capacidade de controle sobre os casos suspeitos. “Caso alguém venha a ser confirmado como caso positivo, temos como saber o histórico do paciente e evitar que o vírus se espalhe”, afirma.Os aparelhos permitem que os profissionais da saúde consigam medir a temperatura em uma distância segura. A fim de reforçar a segurança, as equipes receberam treinamento para o uso correto do equipamento.As câmeras serão utilizadas nas barreiras sanitárias e em pontos móveis da cidade, como portas de hospitais e unidades de saúde, rodoviária e bairros com maior intensidade de casos notificados e confirmados.

As câmeras termográficas também conseguem captar a presença de várias pessoas de forma simultânea. Segundo a secretaria de Saúde, os equipamentos poderão ser utilizados para comprovar aglomerações irregulares durante as operações de fiscalização. Esse trabalho também ganhará, em breve, o reforço de drones.





