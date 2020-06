Partos em tempos de pandemia: veja o que mudou em uma maternidade de BH

Do ingresso da gestante no hospital ao pós-parto, todas as etapas foram ajustadas para dar segurança a mães e bebês durante a pandemia da COVID-19 (foto: Hospital Júlia Kubitschek/Divulgação )

Fluxo de triagem separado, equipe médica e suíte de parto exclusivas. A maternidade do Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, passou por uma série de adaptações para receber e tratar grávidas com suspeita ou confirmação da COVID-19, vindas de todo o estado. A diretora técnica do hospital, da rede pública de saúde de Minas, Inessa Beraldo Bonomi, detalha ao Estado de Minas como a instituição se preparou tanto para fazer o parto e o tratamento clínico de gestantes com segurança durante a pandemia. O protocolo é dividido em etapas, e começa já na triagem, seguindo até o pós-parto.









Neste momento, tanto a paciente quanto o acompanhante recebem máscaras e vão para um consultório separado. O próximo passo é uma investigação mais detalhada. “No consultório, a gente faz as medidas de temperatura e pressão, vê há quanto tempo existem os sintomas. Fazemos a avaliação tanto clínica, relacionada aos sintomas respiratórios, quanto da própria gestação”, explica a médica.





Após esse processo, há alguns caminhos que podem ser seguidos, de acordo com cada situação. Se é uma gestante que não vai ser internada para o parto, ela é encaminhada para uma enfermaria separada. “Ela pode precisar de ser internada porque está com alguma alteração relacionada à COVID-19 que vá precisar de investigação, coletar exame e teste, que a gente chama de tratamento clínico.”





Nessa enfermaria, cabem até cinco pacientes, mantendo a distância de 1,8m até 2m entre uma cama e outra. Se, por acaso, após os exames, alguma dessas suspeitas se confirmar, as pacientes são separadas mais uma vez. “É um processo bem-elaborado, para não misturar as suspeitas com as confirmadas”, explica Bonomi.





Para as gestantes que se aproximam da hora do parto, o procedimento é outro. Ela vai para uma sala de pré-parto, que também é um espaço só para gestantes com suspeita ou confirmação da COVID-19. Até quatro gestantes são acomodadas no mesmo local. “Não chegamos a ter o espaço todo preenchido. Só tivemos uma gestante por vez”, comenta Inessa. Ali, ela permanece até atingir a dilatação necessária para dar início ao parto. Em seguida, é encaminhada a uma suíte de parto.





O único espaço que é comum a todas as grávidas, com ou sem suspeita da COVID-19, é o bloco obstétrico, utilizado para fazer a cesariana. “Porém, é a última sala do bloco. Aí, a gente faz uma entrada separada para essas gestantes”, explica a diretora. Segundo ela, há duas portas de entrada. A gestante confirmada ou a que está com suspeita da doença não acessa a sala pelo mesmo local da paciente habitual. “A cada parto, o bloco é totalmente esterilizado, e as equipes de profissionais também mudam. A gente faz desinfecção terminal”, conta Inessa.





Profissionais exclusivos



Os profissionais que atendem as gestantes que tenham COVID-19 também não se misturam com a equipe que cuida das mulheres sem suspeita da doença. “Não misturamos nem médicos, nem enfermeiros, nem técnicos em enfermagem que trabalham com as gestantes com síndrome respiratória gripal”, detalha. A equipe utiliza todos os equipamentos de segurança necessários.





Pós-parto

Esta é a última etapa da paciente, agora acompanhada do bebê, na maternidade. A enfermaria exclusiva é equipada com 10 leitos. Todos respeitando o distanciamento necessário, considerando, inclusive, a presença de um acompanhante. Ali, mãe e bebê recebem os últimos cuidados até a alta médica, e, finalmente, voltar para casa.





Desde o início da pandemia, O Hospital Júlia Kubitschek atendeu 54 grávidas com suspeita da COVID-19 para tratamento clínico. Até a segunda semana de junho, a instituição tinha realizado quatro partos de gestantes com confirmação da doença.





Segurança



Fluxo para evitar contaminação entre gestantes na maternidade do Hospital Júlia Kubitschek

1- Triagem

Gestante passa por triagem na recepção do hospital







2- Sintomáticas

As que tenham sintomas de COVID-19 vão para consultório separado, já com máscaras, onde são avaliadas por médicos







3- Gestantes que precisarem ser internadas para o parto vão para enfermaria, onde cabem até cinco pacientes, com distanciamento de segurança entre as camas. Os casos suspeitos são atendidos por equipe exclusiva







4- Durante o trabalho de parto, as gestantes com sintomas de COVID-19 vão para sala exclusiva, com quatro vagas, a menos haja necessidade de cesariana, quando são levadas para o bloco cirúrgico







5- No pós-parto, mãe e bebê vão para enfermaria exclusiva, com 10 leitos