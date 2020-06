Coronavírus em Pirapora: 13 funcionários de uma empresa testam positivo

Leito de UTI no Hospital da Fundação Moisés Magalhães Freire, preparada para receber casos da COVID-19 em Pirapora (foto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Pirapora)



O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Pirapora, no Norte de Minas, confirmou nesta quinta-feira (04) que 13 funcionários de uma prestadora de serviços da cidade testaram positivo para a COVID-19. Com isso, aumentou para 33 o numero de casos confirmados da doença no município, de 54,2 mil habitantes, situado às margens do Rio São Francisco. A cidade já teve um óbito confirmado pelo coronavírus.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora, os 13 funcionários da empresa – todos homens, com idades entre 20 e 59 anos –, estão passando bem e nenhum deles chegou a ser internado. Eles foram afastados do trabalho e estão em isolamento, sendo monitorados pelo Comitê de Enfrentamento da COVID-19 do município. As pessoas com as quais eles fizeram contato também estão sendo acompanhadas.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa também montou um comitê próprio para o monitoramento dos trabalhadores que contraíram o vírus. Além disso, a prestadora de serviços realizou os testes para o coronavirus em outros 29 funcionários e em mais três terceirizados, não havendo registro de outros casos de contaminação.

Live para explicar medidas

Na noite de quarta-feira (3), o comitê de Pirapora promoveu uma live com os proprietários da empresa, com objetivo de explicar as medidas a serem adotadas por parte do comitê interno da firma para o monitoramento dos trabalhadores que contraíram o coronavírus. Os primeiros sintomas foram apresentados por dois funcionários há 10 dias.

Ala exclusiva em hospital

A Prefeitura de Pirapora informou que montou uma ala no Hospital da Fundação Municipal Moisés Magalhães Freire para atendimento aos casos de coronavirus, denonimnada Unidade de Enfrentamento à COVID-19 – UEC, que conta com cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No momento, não existem pacientes internados com a doença na cidade, segundo a assessoria da prefeitura.