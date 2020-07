Montalvânia fecha comércio após surto de COVID-19 em funcionários da saúde

Testaram positivo para o coronavírus três funcionários do Hospital Municipal e três servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Montalvânia (foto: Prefeitura de Montalvânia/divulgação)

A Prefeitura de, no Norte de Minas, recuou no processo de flexibilização e decidiu fechar o comércio e os serviços não essenciais na cidade depois que seis funcionários da área deforam testados positivos para a COVID-19 – chegou a 13 o número de casos da doença no município.As medidas foram endurecidas por meio de decreto assinado nesta terça-feira (14) pelo prefeito de Montalvânia,(PTB).As restrições não têm prazo para acabar e, de acordo com o decreto, “poderão ser reavaliadas a qualquer momento, conforme estágio de evolução da COVID-19".Montalvânia, de 14,8 mil habitantes, situada na divisa com a Bahia, tornou-se conhecida por ter sido fundada pelo lendário, politico, escritor e arqueólogo autodidata.A cidade enfrenta dificuldades para o atendimento aos pacientes com opor causa da falta de estrutura. Os casos mais graves, com necessidade de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (), precisam de transferência para Brasília de Minas (a 293 quilômetros de distância) ou Montes Claros (a 344 quilômetros), na mesma região.Conforme informações da assessoria de comunicação da prefeitura, foi feita a testagem em massa dos servidores da saúde da cidade. Testaram positivo para o coronavírus três funcionários doe outros três servidores dade Montalvânia.Os seis foram afastados de suas funções e estão sendo monitorados em isolamento domiciliar.De acordo com o novo decreto assinado pelo prefeito, será mantido apenas o funcionamento do comércio e dos serviços essenciais, incluindo, supermercados, mercearias, padarias, açougues, postos de combustíveis, revendas de agua mineral, gás de cozinha, produtos agrícolas e veterinários, provedores de internet, borracharias, oficinas mecânicas, agências bancárias, agências lotéricas e funerárias.Os estabelecimentos poderão ficar abertos até as 18h.Outra medida é que os moradores que viajarem para outros municípios com casos da COVID-19, ao retornarem a Montalvânia, obrigatoriamente, terão que permanecer 14 dias emAs pessoas que visitarem Montalvânia, ao circular pela cidade vão encontrar os nomes de cientistas, físicos, filósofos e grande pensadores da humanidade.As ruas de Montalvânia receberam os nomes de cientistas por iniciativa de Antônio Lôpo Montalvão (1917-1992), que fundou o município em 1963.Autodidata, Montalvão foi professor de português, escritor, poeta, arqueólogo e até tradutor. Visionário e estudioso de filosofia, ele colocou nas ruas da cidade que fundou os nomes de pensadores e cientistas.Entre outras figuras de destaque da humanidade, as ruas e praças de Montalvânia receberam os nomes de(austríaco, “o pai da psicanálise”), dos franceses(filósofo), Blaise(físico) e Louis Pasteur (cientista), do polonês Nicolau(físico), do astrônomo Johannese do cientista Albert(ambos alemães), do naturalista Charlese do astrônomo Isaac(ingleses) e do astrônomo(italiano), além dos filósofos gregosCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.