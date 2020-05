Novos enfermeiros entram na linha de frente do combate à COVID-19

(foto: Reprodução/Faseh) pandemia do novo coronavírus, várias homenagens foram feitas nesta terça-feira (12) para comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro. Entre elas, a imersão de novos profissionais no mercado, através da colação de grau promovida pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh). A cerimônia foi transmitida online por meio de videoconferência.



Diretora Acadêmica da Faseh, Herica Soraya Albano, e teve a participação, por vídeo, da coordenadora do curso de Enfermagem, Rebeca dos Santos Duarte Rosa, e do presidente da mantenedora da Faseh, Ricardo Guimarães.



(foto: Reprodução/Faseh)



Em momento tão delicado, algumas das profissionais já saem contratadas para trabalhar na linha de frente ao enfrentamento do novo coronavírus. Leticia Souza é uma delas. A jovem conta que durante a faculdade aprendeu a ter uma visão mais humana.





“Criamos uma expectativa e com a pandemia não achamos que seríamos capazes de formar. Este ano é o ano da enfermagem, nunca se falou tanto da importância e valorização do profissional. É um privilégio se formar neste momento, estamos prontos para ir à campo e para atuar, salvar vidas, cuidar de pessoas e prevenir infecções. Não teria época melhor para se formar, tudo encaixando para isso”, afirma.





A nova profissional, vai cobrir os plantões da Santa Casa de Lagoa Santa, a 37,7km de Belo Horizonte.





No mês passado, a faculdade foi a primeira a antecipar e fazer virtualmente a colação de grau da turma do primeiro semestre de medicina. No dia seguinte, os formandos foram buscar os certificados entregues por meio de drive-thru, no estacionamento do câmpus, em Vespasiano, no Vetor Norte da RMBH.