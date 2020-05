Coronavírus em MG: casos 'importados' aumentam 134% em uma semana

Número de pacientes em Minas provenientes de outros estados mais que dobrou em uma semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais tem se tornado refúgio de pacientes com COVID-19 provenientes de outras regiões do país que não tiveram tanto sucesso nos primeiros meses de combate à pandemia. Em uma semana, o número de casos de coronavírus advindos de “outros estados/países” aumentou 134,4%. Com o sistema de saúde aparentemente longe do colapso,tem se tornado refúgio de pacientes comprovenientes deque não tiveram tanto sucesso nos primeiros meses de combate à pandemia. Em uma semana, o número de casos de coronavírus advindos de “outros estados/países” aumentou





29 pacientes de fora de Minas Gerais em tratamento no estado. 68. Fonte dos dados, o boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) não informam onde cada infectado mora. Há sete dias, eramde fora de Minas Gerais em tratamento no estado. Nesta terça-feira (12) , o número saltou para. Fonte dos dados, o boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) não informam onde cada infectado mora.





Foram necessários quase dois meses para que a de pacientes “importados” chegasse a 29, mas menos de uma semana até que essa marca dobrasse. Veja no gráfico a seguir:









A “migração” de pacientes se deve, em especial, ao cenário tecnicamente do combate à pandemia em Minas Gerais. A adoção de medidas de isolamento nas maiores cidades do estado ocorreu quando poucos casos da doença haviam sido detectados, o que ajudou a achatar a curva de infecções e evitar a sobrecarga no sistema de saúde.





Belo Horizonte, Nova Lima, Juiz de Fora e Montes Claros já registraram casos provenientes de outros estados. Em entrevista nessa segunda-feira, o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), disse que a cidade “ Municípios comojá registraram casos provenientes de outros estados. Em entrevista nessa segunda-feira, o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), disse que a cidade “ está virando um grande importador de doentes ”.





Na ocasião, o chefe do Executivo municipal citou que havia nove pacientes de outros estados em hospitais da cidade. “Temos cinco do Pará, um do Rio de Janeiro, um do Espírito Santo e dois de São Paulo”, disse. Todos estão em tratamento em centros de saúde privados.





Vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Antônio Toledo Júnior explicou o movimento de pacientes provenientes de outros estados. “Como Minas Gerais está grudada em Rio e São Paulo, a gente tem visto situações peculiares. Em Juiz de Fora, que é muito perto do Rio de Janeiro, há um aumento na busca por demanda espontânea das pessoas do Rio por assistência médica em Minas Gerais”, pontuou.





“Como a pessoa sabe que as unidades do Rio estão lotadas e que teria que ficar migrando entre as unidades de saúde de lá, é mais rápido ela entrar num carro e ir para Juiz de Fora para ser atendida”, completou.