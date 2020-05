Com mais seis mortes, Minas chega a 127 óbitos pela COVID-19

(foto: Leandro Couri/EM/DA )

Com seis mortes confirmadas, nas últimas 24 horas, Minas perdeu 127 pessoas para a COVID-19. De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta terça (12), 3.435 pessoas testaram positivo para a doença. Foi confirmada a primeira morte de uma adolescente no Estado pela COVID-19.

A jovem de 14 anos vivia em Betim. As outras mortes confirmaadas foram em Juiz de Fora, Uberlândia, Santa Luzia e São José da Lapa e Muriaé. n Em Belo Horizonte, manteve-se em 26 o número de mortos pela doença e aumentaram para 966 os casos confirmados.

Entre as mortes confirmadas, está a primeira morte registrada em, de uma mulher de 89 anos. Em, a morte de um homem de 68 anos elevou o número de óbitos para 11. Empassou para 14 óbitos com a confirmação da morte de uma mulher de 91 anos.

Em Betim, foi confirmada a morte de uma adolescente de 14 anos, subindo para dois óbitos no município. Em Muriaé, um homem de 49 anos não resistiu à doença. A sexta morte foi de um homem de 81 anos em São José da Lapa.

De acordo com o boletim, a COVID-19 chegou a um terço dos municípios mineiros. Já foram confirmados casos da doença em 248 municípios, sendo registradas mortes em 60 deles.

O número de pessoas que recebaram o diagnóstico positivo é semelhante entre homens (1.655) e mulheres (1.653). No Estado, a doença tem acometido majoritariamente (78%) pessoas com idades entre 20 e 59 anos, 2.100. Em outra faixa etária e considerados parte do grupo de atenção, 594 idosos contraíram o novo coronavírus.

Entre as mortes confirmadas, o maior número é de homens (69), enquanto 58 mulheres faleceram. A maior parte dos óbitos (79%) ocorreu entre pessoas com mais de 60 anos. Até o momento, cem idosos morreram pela doença. A maior parte de quem não resistiu à COVID-19 apresentava alguma doença associada, como obesidade, diabetes e hipertensão.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás

Vídeo: coronavírus, quando isso tudo deve acabar?