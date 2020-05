Santa Luzia, na Grande BH, confirma primeira morte por COVID-19

Santa Luzia, na Grande BH, registrou a primeira morte por coronavírus na cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Luzia)





Ainda segundo a administração municipal, a idosa tinha comorbidades e fazia parte do grupo de risco da COVID-19. Ela deu entrada na UPA São Benedito, em Santa Luzia, no dia 4 de maio. Na última sexta (8), no entanto, a mulher testou positivo para o coronavírus e foi transferida para o Hospital Eduardo de Menezes, onde faleceu às 19h de domingo (10).









“O uso de máscara é necessário e obrigatório, assim como hábitos de higiene e o isolamento social para evitar a propagação da doença. Com essas medidas venceremos juntos essa batalha e não será necessária a adoção de novas e rígidas restrições”, disse, em nota, a prefeitura.





reabertura de alguns setores da economia . As lojas precisam seguir diretrizes para permanecer abertas, como promover o distanciamento entre os clientes e fornecer itens de higienização para as pessoas, como álcool em gel. Santa Luzia passou a permitir a desde o dia 27 de abril . As lojas precisam seguirpara permanecer abertas, como promover o distanciamento entre os clientes e fornecer itens de higienização para as pessoas, como álcool em gel.





De acordo com o Executivo municipal, a reabertura gradual do comércio se deu por causa da reabertura do Hospital São João de Deus, que conta com 50 leitos voltados para pacientes com coronavírus. Além disso, foram adquiridos equipamentos de proteção individual (EPIS) e providenciados containers e tendas externas para atendimentos na UPA e Pronto Atendimento da Sede.

