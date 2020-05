COVID-19: 'BH está virando um grande importador de doentes', diz Kalil

Kalil demonstrou preocupação com aumento, em BH, no número de pacientes com COVID-19 provenientes de outros estados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O prefeito Alexandre Kalil (PSD) demonstrou preocupação com o aumento na demanda proveniente de outros estados para tratamento da COVID-19 em Belo Horizonte. De acordo com o chefe do Executivo local, a capital mineira “está virando um grande importador de doentes”.





Kalil afirmou que há nove pacientes de outros estados em hospitais da cidade. “Belo Horizonte está virando um grande importador de doentes. Temos cinco do Pará, um do Rio de Janeiro, um do Espírito Santo e dois de São Paulo”, disse. Todos estão em tratamento em centros de saúde privados.









“Todo sacrifício e o dinheiro que foi posto aqui são para a nossa população, que está se sacrificando. É claro que ninguém vai negar socorro para ninguém. Agora, houve um sacrifício muito maior do povo belorizontino, que é um povo mais disciplinado mesmo, é mais responsável mesmo. Isso aqui não é hospital. Isso aqui é uma cidade onde todo mundo respeitou (o isolamento) e por isso estamos minimamente garantidos até agora. Amanhã, eu não sei” , disse.





Recentemente, a “importação de pacientes” tem sido observada também em cenário estadual. Em menos de uma semana, número de casos de COVID-19 de "outro estado/país" em tratamento em Minas Gerais saltou de 29 para 55.