Coronavírus: BH terá barreiras sanitárias para fiscalizar entrada de veículos

A partir da próxima semana, Belo Horizonte terá 13 barreiras sanitárias para fiscalizar veículos que chegam à cidade. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (11) pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e tem o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus na capital.

"Para entrar na cidade,para verificação sanitária", anunciou Kalil, após reunião com os secretários municipais.O processo de fiscalização de quem chegar a Belo Horizonte terá duas etapas: medição de temperatura corporal e aplicação de um questionário.Segundo o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, essas ações "vão determinar se as pessoas vão ser encaminhadas aos ambulatórios específicos de doenças respiratórias" e ajudarão a identificar - e isolar - os contatos de quem tiver sido infectado com o vírus.A data para a implementação das barreiras ainda não foi estabelecida, já que a ação depende da chegada de termômetros infravermelhos que serão utilizados na medição de termperatura corporal.