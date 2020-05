Queda do isolamento? Circulação de veículos em BH cresceu 17% na última semana

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Com volume reduzido desde que ofoi recomendado pelae pelocomo a principal forma de evitar a contaminação desenfreada pelo, oemregistrou umna semana passada, que antecedeu a comemoração do. Após uma semana em que o assunto mais falado foi adas cidades e regiões do país, estepode ser um indicativo de que o nível deestá emé divulgada toda segunda-feira pela(Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), medida por diverso sensores localizados na. De acordo com a empresa pública, a semana entre 3 e 9 de maio registrou média diária de 156.755 veículos, enquanto a média das três semanas anteriores foi de 133.365 mil veículos por dia.Naturalmente, muito mais veículos circulam pelas ruas da capital a cada dia. O número apresentado pela BHTRANS é apenas um recorte da Região Central de BH, mas sem dúvida serve para comparar períodos distintos. Para mensurar o volume de veículos considerado normal na capital mineira, pegamos a média diária da semana anterior ao início do isolamento social, entre 8 e 14 de março, que foi de 252.564 veículos."A comparação dos dados de contagem de fluxo de veículos da área central da cidade, da semana anterior às medidas de isolamento e das últimas semanas, mostram que houve uma redução de cerca de 50% no número de veículos circulando”, analisou a BHTRANS, levando em consideração os dados anteriores à semana do Dia das Mães. Na ponta do lápis, essa redução é de 48%.O prefeito de Belo Horzionte, Alexandre Kalil, não descartou a possibilidade de adotar o rodízio de carros para aumentar o isolamento social na cidade, medida já dotada em outras capitais. “Admito tudo, até fechar a cidade. Não tem nada que não é passível de cópia, porque dá certo, ou de radicalização. Não se espantem se Belo Horizonte for a primeira cidade a ser trancada. Volto a falar: depende de nós. Fiquem em casa. Não quero trancar esta cidade”, afirmou ontem o prefeito.Porém, até o momento, a data de reabertura gradual do comércio está mantida, a partir do dia 25 de maio. De acordo com a Prefeitura de BH, o cumprimento deste prazo depende dos indicadores epidemiológicos da capital - número de infectados e mortos, índice de transmissão e quantidade de leitos disponíveis -, avaliados pelo Comitê de Combate à Epidemia da Covid-19. “O povo de Belo Horizonte tem o comando da abertura da cidade. Se continuar a flexibilização (do isolamento), desorganização e desobediência, vamos mudar a data”, disse Alexandre Kalil.

* Com informações de Déborah Lima, João Vitor Marques e Roger Dias.