Donos de academias, barbearias e salões de beleza opinam sobre decreto de Bolsonaro

Um dos proprietários consultados pela reportagem foi Rodrigo Lima, que é dono da Barbearia Mustache, localizada no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Ele aprovou a decisão do governo, mas viu a medida com certa preocupação, uma vez que a adesão ao isolamento social vem caindo.









Alexandre Kalil (PSD), que pretende flexibilizar o funcionamento do comércio a partir do dia 25 de maio, dependendo da velocidade de contágio do coronavírus até lá. O empresário, no entanto, não esconde a ansiedade em poder voltar a retomar os negócios, que estão parados desde março. A receita caiu 70%. Os outros 30% foram compensados por clientes que pagaram adiantado por um voucher, que pode ser utilizado na reabertura da barbearia.





“A gente vai aguardar o posicionamento do governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte. Há a expectativa da reabertura gradual a partir do dia 25 de maio. Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende mais da população, que não está respeitando o isolamento. A gente fica ansioso pela nossa receita, não só para o nosso segmento, como outros segmentos também”, disse.





Adriana Ávila é dona de uma esmalteria, que, além de realizar serviços de manicure e pedicure, também faz depilação e henna. Para Adriana, as atividades listadas por Bolsonaro não são essenciais, principalmente no caso dela, que executa funções que necessitam de um contato direto com a clientela.





“Eu acho que ele é louco (risos). Porque eu não acho que salão de beleza seja um serviço essencial, o mesmo vale para academias. Neste período de pandemia, o ideal é que todos fiquemos em casa, fazendo a nossa parte”, opinou.





Adriana conta que está com o seu estabelecimento fechado, na região do Bairro Floresta, desde o dia 20 de março, data em que o decreto assinado por Alexandre Kalil começou a entrar em vigor. Desde então, as receitas despencaram. Mesmo assim, ela defende o isolamento social.





“Se eu falar para você que não queria trabalhar, é mentira, porque queria muito estar com o meu estabelecimento aberto, atendendo normal, mas é risco para mim e para minhas clientes. Por mim mesmo, por ter filho pequeno em casa, eu fico com muito medo de sair na rua e trazer alguma coisa para casa. Se for olhar pelo financeiro, está sendo bem difícil, mas eu acho que a gente pode aguentar mais um pouco, fazendo a nossa parte. Quanto antes fazer a nossa parte, ficar em casa, mais rápido a pandemia passa e a gente pode voltar”, ressaltou.





Flávio Henrique é proprietário da Academia Fit3, no bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH, As portas do seu estabelecimento estão fechadas desde o dia 19 de março. Ele, assim como Adriana, não concorda com Bolsonaro sobre academia ser considerada um serviço essencial. Além disso, o empresário vê uma inviabilidade financeira para retomar os negócios nesta época do ano.





Academia no Bairro Água Branca, em Contagem, está fechada durante o período de pandemia (foto: Flávio Henrique/Arquivo Pessoal) Isso não paga nossa operação. A gente volta com os custos como era antes da pandemia e com 30% de receita. É inviável.” “No meu caso, não seria bom retornar agora, porque tem algumas situações para academia. Não sou estúdio, então preciso de volume. Eu tenho piscina. Algumas crianças entram de férias e no frio a pessoa não vem. Os meses de junho e julho são os piores meses para academia. Além de ser o pior mês, ainda tem a situação da pandemia que vai dificultar ainda mais a volta dos alunos para a academia. O que eu tenho acompanhado, as academias que estão voltando, estão só com 30% dos alunos.. A gente volta com os custos como era antes da pandemia e com 30% de receita. É inviável.”





A solução para amenizar a queda de receitas tem sido locar equipamentos e itens para que as pessoas pratiquem atividades físicas em casa. Flávio conta que já não tem materiais para locar e que pensa em adquirir mais produtos para disponibilizar aos clientes. Apesar disso, o futuro ainda é incerto.





“Estamos vendo uma crescente em pessoas que querem fazer atividade física, que são sedentárias, só que não sabemos se isso vai converter em clientes para a gente, principalmente em função da crise econômica”, concluiu.

Entre as atividades listadas como ‘essenciais’ por Bolsonaro, já tinham os serviços de construção civil e de atividades industriais, além de indústrias químicas e petroquímicas de matérias primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e produção, transporte, entre outros.

Um dia após o presidente anunciar a inclusão dena lista de, donos dos respectivos estabelecimentos repercutiram tal decisão. Oouviu diversos proprietários de comércios para saber o que acharam da medida publicada por Bolsonaro, nessa segunda-feira (11), no Diário Oficial da União.