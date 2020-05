Kalil pretende flexibilizar isolamento em BH a partir de 25 de maio

"O programa de Minas é um programa jogado nas costas do prefeito. Quem resolve é o prefeito. Que programa de Minas? Quem resolve é o prefeito... Nós não precisamos de conselho. Precisamos de dinheiro e liderança. Eu não preciso de conselho. Preciso de dinheiro e liderança", criticou.

O prefeitoanunciou, na tarde desta segunda-feira, a intenção dee iniciar aa partir de. A medida, porém, só será colocada em prática com aval de especialistas, que analisarão a curva de infecções pelo novona capital.De acordo com, a data foi estabelecida em reunião com infectologistas e o secretário de Saúde Jackson Machado Pinto. Nos últimos dias, o prefeito tem sidode BH para iniciar a flexibilização das medidas de fechamento das lojas.Apesar de acenar com a flexibilização, Kalil disse que a implementação da medida depende do. Por isso, reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa, como forma de evitar a propagação da COVID-19 e a consequente sobrecarga no sistema de saúde local."Há essa perspectiva de flexibilização.. Depende da população, da curva (de infectados), da ocupação de leitos. Isso é muito complexo, mas é o que o grupo de infectologistas me autorizou a falar. Estou aqui falando em nome de um grupo de médicos infectologistas", frisou o prefeito."O controle dessa pandemia é de, que se desgasta, apanha, toma buzinaço e passa por tudo isso. Masde quem pode ficar em casa", completou o prefeito, que projeta as "duas próximas semanas" como o pior momento da pandemia no Brasil.Em Belo Horizonte, o comércio considerado não essencial está proibido de abrir as portas desdeDecreto publicado no dia anterior permite o funcionamento de hospitais, supermercado, hipermercado, padaria, farmácia, sacolão, mercearia, hortifrúti, armazém, açougue e posto de combustível.Kalil não deu detalhes sobre os parâmetros que serão utilizados no plano de reabertura do comércio. O prefeito, porém, disse que o modelo não será o mesmo que foi proposto pelo governo estadual no programa "".