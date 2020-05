Bolsonaro 'manda recado' a quem não cumprir decreto sobre serviços essenciais: 'Pior caminho'

(foto: Evaristo Sá/AFP) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou seu Twitter para mandar um ‘recado’ aos governadores que não concordarem com o decreto do governo em relação aos serviços essenciais. Bolsonaro disse que aqueles que forem contrários à medida, que entrem com ações na Justiça ou com Projeto de Decreto Legislativo via Congresso Nacional.









Belo Horizonte, por exemplo, decidiu seguir as orientações do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu autonomia a governadores e prefeitos para determinar regras de isolamento social, quarentena e circulação de veículos em rodovias. Bolsonaro reagiu contrário aos estados e municípios que não aderirem ao decreto do governo.





“Afrontar o estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil”, escreveu o presidente.