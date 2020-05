Coronavírus: Portal Uai cria ferramenta para apoiar negócios locais

(foto: Com as lojas fechadas, comerciantes que precisam de ferramentas para chegar ao cliente pela internet)

“A ideia surgiu no início da pandemia, através de uma postagem pedindo que os empreendedores contassem um pouco sobre suas empresas nos comentários. Com isso, a gente deu destaque para os perfis das empresas no stories, o que acabou chamando a atenção. Foram mais de 350 empreendimentos divulgados em uma semana”, explica Mayara Souza, coordenadora de marketing dos Diários Associados. Com o lançamento da página, será possível apoiar e divulgar estabelecimentos e serviços locais durante a pandemia. “Como o sucesso foi grande, a ideia cresceu e virou uma editoria do próprio portal na internet”, diz.





A editoria funciona como vitrine para os empreendimentos, que devem preencher um formulário para participar. Para ajudar na busca de certos estabelecimentos foram criados filtros divididos em categorias e regiões. Além disso, é possível fazer uma busca por uma palavra relacionada ao negócio. Uma listagem com todos os empreendimentos também está disponível no site.





Participar é bem fácil. Basta acessar a opção "Cadastre seu negócio" no menu do site e preencher o formulário com suas informações. O cadastro será avaliado e assim que o mesmo for aprovado o seu empreendimento irá aparecer na página.





Vale relembrar, que a campanha é uma iniciativa dos Diários Associados, mas está aberta a apoiadores que possam contribuir para expansão do projeto.





Ajude um buteco





A Bohemia, marca de cerveja da Ambev, também resolvou ajudar os negócios locais e criou uma campanha específica para impulsionar as vendas em bares e botecos, que estão temporariamente fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Através da plataforma Ajude um Buteco, são vendidos vouchers de R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. O objetivo é arrecadar cerca de R$50 milhões para ajudar mais de 15 mil bares.





Pequenos e médios negócios como bares, botecos e restaurantes representam mais de 90% do setor de alimentação fora do lar. “O momento é desafiador para todos e por isso queremos estar ao lado dos nossos parceiros de longa data, que estão sofrendo um forte impacto neste momento”, diz Isabela Delai, gerente de marketing de Bohemia, em nota.









Até a tarde desta terça-feira (11) foram vendidos 35 184 vouchers, arrecadando cerca de R$ 3.379.805 para 11.618 estabelecimentos registrados.





Os botecos interessados em participar do projeto podem realizar suas inscrições diretamente na plataforma. O pedido será submetido à análise de acordo com o regulamento e respondido em até cinco dias úteis.





Instagram





A rede social Instagram também não ficou de fora desta corrente do bem. Foi lançado na segunda-feira (11) um novo recurso para os stories. O selo Apoie Pequenas Empresas permite que o usuário indique aos seus seguidores um negócio local. A partir do momento que ele seleciona o perfil, é criado um ícone com o nome de três fotos da empresa. O selo cria um link que redireciona o usuário para página da empresa.





A ação é mais uma novidade da rede social, que já disponibilizou durante a pandemia diversos recursos. O selo Fica em Casa, mais bem sucedido das ações, é visto diariamente diversas vezes.





Colaboração do leitor





Estado de Minas pediu a ajuda dos leitores para a construção dessa reportagem e solicitou por meio dos stories da nossa COVID-19. A campanha Quero Ajudar, Uai! vai se repetir toda semana, sempre pelo pediu apara a construção dessa reportagem e solicitou por meio dosda nossa conta oficial no Instagram que indicassem instituições que estão recebendo doações de alimentos e cestas básicas durante a pandemia de. A campanhavai se repetir toda semana, sempre pelo Instagram do Estado de Minas . Dessa forma, leitores de todo o estado podem contribuir com sugestões e doações, ajudando a tornar melhor a vida de quem mais precisa.





* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa

