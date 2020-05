Isolamento, Dia das Mães e frio mudam a paisagem de BH

No Centro de BH, pouco movimento, como recomenda a OMS, em um domingo atípico mesmo durante a quarentena (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

