Coronavírus em MG: 119 mortos e 3,2 mil infectados, segundo governo

Subiu para 119 o número de mortos pela COVID-19 em Minas, um vida a menos em 24 horas. A vítima é uma mulher de 39 anos, sem histórico de doenças crônicas, de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha. É o primeiro óbito resgistrado na cidade. As informações são do boletim epidemilógico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgadas neste domingo (10).