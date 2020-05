Vídeo: Estas três mães estão na linha de frente da COVID-19

(foto: Reprodução vídeo)

"Eu amo a medicina. É o trabalho que exerço e eu me dedico muito, mas ele não é a primeira coisa na minha vida. A primeira coisa na minha vida é ser mãe" Ana Caronlina, médica que está na linha de frente do combate à COVID-19



Para muitas mães, devido ao distanciamento social, este vai ser o primeiro Dia das Mães longe dos filhos. A realidade, no entanto, não é novidade para para a médica Ana Carolina Costa, a enfermeira Aline Franco e a técnica em enfermagem Vanusa Moreira. No vídeo abaixo, você vai conhecer a história destas três mães que estão na linha de frente do combate à COVID-19.Elas sabem que a distância é também uma prova de amor. E salvar vidas é o maior presente que uma mãe pode receber.

"Muitos Dias das Mães eu já passei ajudando outros pais, outras mães a estarem ali lutando pela vida, mas esse vai ser meu" Vanusa Moreira, técnica de enfermagem que vai à casa das pessoas fazer o teste da COVID-19