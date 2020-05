Coronavírus: vídeo gravado em hospital de BH leva mensagem de esperança

(foto: Reprodução/Vinicius Gomes) pandemia do novo coronavírus, um dos desafios para boa parte das pessoas tem sido não só vencer os riscos da doença, como superar o drama do isolamento social. E esperança desponta como uma espécie de palavra-chave para tentar amenizar nesse momento os impactos da COVID-19, especialmente entre os doentes. Foi exatamente o que moveu o cineasta mineiro Vinicius Gomes ao idealizar o projeto Fé Cura. O vídeo, gravado dentro do Hospital Militar em Belo Horizonte, é carregado de emoção. Em meio à, um dos desafios para boa parte das pessoas tem sido não só vencer os riscos da doença, como superar o drama do isolamento social. Edesponta como uma espécie de palavra-chave para tentar amenizar nesse momento os impactos da COVID-19, especialmente entre os doentes. Foi exatamente o que moveu oao idealizar o projetoO vídeo, gravado dentro doé carregado de







13:28 - 06/05/2020 Contra o tédio no isolamento social, que tal explorar cavernas virtualmente? A Vida é Bela (1998), de Roberto Begnini, voltou à cabeça do cineasta ao pensar na angústia de pessoas que estão internadas em hospitais, contaminadas pela COVID-19. No longa, ao ser levado para um campo de concentração nazista junto com o filho, o italiano Guido usa a imaginação para transformar em brincadeira a dura realidade da Segunda Guerra Mundial. Prestes a morrer, ele se aproveita do descuido dos guardas para pegar um microfone e fazer declaração de amor à esposa, que vivia em outro campo de concentração e ouvia a mensagem por meio de um megafone. Durante a quarentena, uma cena do filme italiano, voltou à cabeça doao pensar nade pessoas que estão internadas em hospitais, contaminadas pelaNo longa, ao ser levado para um campo de concentração nazista junto com o filho, o italiano Guido usa a imaginação para transformar em brincadeira a dura realidade da. Prestes a morrer, ele se aproveita do descuido dos guardas para pegar um microfone e fazer declaração de amor à esposa, que vivia em outro campo de concentração e ouvia a mensagem por meio de um megafone.

Vinicius, então, se inspirou em Begnini. Em uma tentativa de trazer um certo conforto para os pacientes, ele resolveu recriar as cenas. Pelo sistema de som do hospital ele compartilhou uma mensagem de fé e esperança para os enfermos. O resultado são as cenas emocionantes compartilhadas no vídeo de estreia.

“O coronavírus, para mim, é a doença da solidão. Quando gravamos o vídeo, percebi que, além dos pacientes infectados pelo vírus, outras pessoas também estavam isoladas. Não temos cura para o que está acontecendo no momento, mas eu acredito que com fé e palavras de esperança posso ajudar a melhorar”, conta o cineasta.

A ideia agora é expandir a produção. Pelo Instagram, qualquer um que quiser enviar uma mensagem de apoio para os pacientes de COVID-19 deve postar e marcar a hashtag #fecura. Paralelamente, o vídeo aparecerá no site da campanha e poderá ser visualizado pelos pacientes e também pelos profissionais de saúde.

“O que queremos é mostrar que estes pacientes não estão sozinhos. Pode parecer que não, mas as mensagens funcionam. Fiquei sabendo de uma senhora de idade que estava internada e que, ao ouvir as palavras, começou a se sentir mais viva e melhor”, conta. “Contamos com os profissionais da saúde para mostrar e compartilhar essas histórias”, diz.