CDL/BH vai doar cestas básicas às gestantes do Sofia Feldman

) vai doar umapara cadaque tiver o filho na, em Belo Horizonte, no mês de. Pensada para comemorar o, a ação solidária começa amanhã e vai distribuir aproximadamente“Queremos prestar nossa homenagem a essas mulheres e ao mesmo tempo poder contribuir, de certa forma, para amenizar as dificuldades, que acabaram se agravando nesse momento de crise que estamos vivendo”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, se referindo à pandemia de coronavírus.Assim, a iniciativa “Mães de Maio - Ação do Coração” é voltada às famílias que se encontram em vulnerabilidade social. As pessoas que trabalham como voluntárias no hospital também serão atendidas com cestas básicas. A expectativa é distribuir ao longo de maio mil cestas básicas.A doação será realizada no momento em que as mães e seus filhos tiverem alta na maternidade, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e realiza cerca de 900 partos por mês.