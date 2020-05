Profissionais de saúde poderão se deslocar gratuitamente por BH

A empresa de mobilidade urbana está seguindo as normas de segurança do Ministério da Saúde (foto: Divulgação/ 99) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) sob a população, a 99, empresa de mobilidade urbana, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde vai oferecer corridas por aplicativos para que profissionais da saúde e funcionários administrativos de Belo Horizonte voltem para casa em segurança. A ação começa a valer a partir desta quarta-feira (6) e vai beneficiar, diretamente, mais de 12 mil pessoas. Pensando em alternativas para controlar e evitar os impactos da(Sars-Cov-2) sob a população, a, empresa de mobilidade urbana, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde vaipor aplicativos para quede Belo Horizonte voltem para casa em segurança. A ação começa a valer a partir desta quarta-feira (6) e vai beneficiar, diretamente, mais de 12 mil pessoas.

De acordo com o gerente regional de Operações da 99, Matheus Wood, a iniciativa da empresa visa reduzir o risco de contágio pelo coronavírus no transporte coletivo, devido ao tempo de exposição ao vírus em locais passíveis de contaminação.





“Temos um compromisso com o bem-estar dos nossos usuários e das comunidades e não poderíamos ficar apenas olhando. Só com as doações de corridas iremos apoiar mais de 380 mil pessoas em todo país. Poder levar, com carinho e segurança, pacientes e profissionais de saúde nos deixaram ainda mais animados para continuar nos mobilizando e motivando outras pessoas e empresas a fazerem o mesmo”, afirmou.





Desde 9 de abril a empresa de mobilidade urbana iniciou, na capital mineira, ações de colaboração no enfrentamento da COVID-19, como a desinfecção de mais de três mil carros usados no transporte de passageiros. Seguindo as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde e as normas da empresa, os motoristas de aplicativo começaram a andar com os vidros abertos sempre que possível, além de orientarem os usuários a se sentar no banco de trás para evitar um contato mais próximo, disponibilizam álcool em gel e recomendam o uso obrigatório de máscaras.





Além dessas iniciativas, a empresa realizou uma parceria com o governo de Minas Gerais, no dia 28 de abril, para que os taxistas vinculados ao aplicativo façam a entrega de medicamentos em domicílio aos idosos e portadores de doenças respiratórias em Belo Horizonte. A prestação do serviço começa a valer, neste mês, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e em Divinópolis, Região Oeste de Minas.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus.

