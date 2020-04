Construção da Via 710 ganha novos acessos e muda a paisagem de Belo Horizonte

(foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS ) Mudanças na paisagem de Belo Horizonte. Nesses tempos de quarentena provocada pelo novo coronavírus, quem pode sair de casa vê grande movimentação de máquinas na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Santa Inês, na Região Nordeste da capital. Chama ainda mais a atenção a "montanha de terra" no local, que, dependendo do ângulo que se olha, tem a Serra do Curral, ao longe, como moldura. . Nesses tempos deprovocada pelo, quem pode sair de casa vê grande movimentação deno. Chama ainda mais a atenção a "montanha de terra" no local, que, dependendo do ângulo que se olha, tem a Serra do Curral, ao longe, como moldura.









De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)/Prefeitura de Belo Horizonte, a obra faz parte da construção da Via 710, que terá 5 quilômetros de extensão e vai ligar as regiões Leste e Nordeste da cidade, mais precisamente as avenidas dos Andradas e Cristiano Machado. No local específico, está sendo feita a alça de acesso da Avenida José Cândido da Silveira ao Bairro Fernão Dias. A "montanha" é para fazer o aterro, e a previsão é de término do serviço no fim do ano.



VIA 710





Em nota, a Sudecap/PBH informa que o valor do empreendimento (Via 710) é de R$ 120 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Já em desapropriações, a Prefeitura está investindo aproximadamente R$ 160 milhões.





Dentre os serviços concluídos estão: passarela de concreto entre os viadutos, a construção dos viadutos D e E, implantação de rotatória, pavimentação asfáltica em diversos trechos, passeio, acabamentos e plantio de grama, armação de cortina de contenção, instalação de gradis, serviços de microdrenagem e interceptores de esgoto, contenções para a trincheira de intercessão entre a Via 710 e a Avenida José Cândido da Silveira, alças de acesso e pavimentação sob os viadutos da pista Leste do complexo da avenida José Cândido da Silveira, além de instalação de iluminação pública nos trechos.





E mais: também foram finalizados o encaixe com a Avenida José Cândido da Silveira, a ligação com o trecho dos empreendedores Pista Leste e retorno, além pavimentação e obras complementares da Avenida José Cândido da Silveira até o encontro com o trecho dos empreendedores, a ligação com o trecho dos empreendedores na pista Oeste, a rotatória 1 do viaduto Bolívar no bairro União e a iluminação entre a Avenida José Cândido da Silveira e Avenida Cristiano Machado.





Os trabalhos foram iniciados em setembro de 2014. A previsão de conclusão de obras no trecho entre as avenidas José Cândido e Cristiano Machado (Incluindo o trecho dos empreendedores é para junho de 2020). Já o trecho das avenidas entre a avenida José Cândido da Silveira e Itaituba está previsto para o final de 2020, mas vai depender do andamento das desapropriações

