Distribuição de cestas básicas de maio começa neste sábado

A retirada das cestas só será possível depois de acessar plataforma da PBH pela internet (foto: PBH/Divulgação) consultar as datas para a retirada das cestas básicas do mês de maio. A solicitação deve ser feita pelos responsáveis legais dos estudantes a partir da plataforma Famílias de alunos da rede municipal de ensino já podemas datas para adasdo mês de. A solicitação deve ser feita pelos responsáveis legais dos estudantes a partir da plataforma cestaestudante.pbh.gov.br





A previsão da PBH é de que as entregas sejam concluídas até 10 de maio, podendo ser retiradas até o fim do mês. A distribuição começa no próximo sábado (2) em locais definidos por cada responsável legal. O acesso mensal ao benefício é garantido pela prefeitura enquanto permanecer a suspensão das aulas.





A cesta é composta por 12 itens, com validade mínima de 90 dias:

5 kg de arroz, tipo 1;

5 kg de açúcar cristal;

2 kg de feijão carioca, tipo 1;

1 kg de fubá de milho;

500 g de macarrão parafuso massa com ovos;

500 g de macarrão espaguete massa com ovos;

1 kg de sal refinado;

1 frasco de óleo de soja (900 ml);

1 kg farinha de mandioca;

2 pacotes de leite em pó (400 g cada);

1 lata de extrato de tomate (350 g);

1 lata de sardinha (250 g)



