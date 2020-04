(foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte) Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta quinta-feira (29), oestudantes da rede municipal de ensino e de creches parceiras, possam consultar as informações para a retirada das cestas básicas do mês de maio, mas 15 mil famílias ainda não fizeram a retirada das cestas de abril, e o prazo se encerra nesta quinta-feira. (PBH) divulgou nesta quinta-feira (29), o link (clique aqui) para que pais e responsáveis pela matrícula dedade ensino e de creches parceiras, possam consultar as informações para a retirada dasbásicas do mês de, mas 15 mil famílias ainda não fizeram a retirada das cestas de, e o prazo senesta quinta-feira.





Até o momento foram distribuídas 130 mil cestas para famílias de estudantes da rede municipal, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Já para as famílias vulneráveis, foram mais de 100 mil cestas básicas.





A entrega dos produtos do mês de maio começa neste sábado (2) de forma escalonada. Cada família tem direito a uma cesta básica, e a previsão é que as entregas sejam concluídas até 10 de maio, mas as cestas poderão ser retiradas até o fim do mês.





A consulta ao sistema é feita através do nome e do CPF do responsável pela matrícula do estudante. Caso responda por mais de uma criança, a pessoa precisa informar somente a data de nascimento do aluno mais novo. A família só poderá retirar a cesta básica após o acesso na plataforma online. A retirada na loja requer apresentação de RG com CPF (ou um documento oficial com foto e CPF) e assinatura de recibo.





A cesta estudante foi idealizada pela prefeitura e o Executivo municipal garantiu caráter mensal da medida, que visa para garantir o apoio às famílias no período em que as aulas do ensino municipal estiverem suspensas em decorrência do isolamento social devido à pandemia do coronavírus, causador da COVID-19.

São distribuídos 12 itens, com validade mínima de 90 dias:

5 kg de arroz, tipo 1;

5 kg de açúcar cristal;

2 kg de feijão carioca, tipo 1;

1 kg de fubá de milho;

500 g de macarrão parafuso massa com ovos;

500 g de macarrão espaguete massa com ovos;

1 kg de sal refinado;

1 frasco de óleo de soja (900 ml);

1 kg farinha de mandioca;

2 pacotes de leite em pó (400 g cada);

1 lata de extrato de tomate (350 g);

1 lata de sardinha (250 g)