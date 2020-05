Distribuição de cestas para alunos municipais começa nesta quarta-feira em Sabará

(foto: PBH/Divulgação)

Nesta quarta-feira (6) começa a distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação faz parte do programa "Merenda em Casa", criado pela Prefeitura Municipal de Sabará, e cerca de 12.000 famílias serão beneficiadas.

A entrega será realizada por região e com horários definidos conforme a letra inicial do nome da mãe. A prefeitura também informou que as cestas serão distribuídas na escola em que cada aluno estuda. No caso de alunos dos Centros de Educação Infantil (CEI), o benefício será entregue nas escolas mais próximas. As cestas básicas serão oferecidas a cada família em nome da mãe ou responsável, que deverá apresentar documento pessoal.

pede que a população não leve crianças, para evitar o risco de contaminação, e respeite as datas e horários informados no cronograma (ressalta que é obrigatório o uso de máscaras e que a distância de segurança (no mínimo um metro) seja respeitada nas filas. A prefeitura de Sabaráque a população não leve crianças, parao risco de, e respeite as datas e horários informados no cronograma ( confira no link ). O órgão tambémque éo uso dee que a(no mínimo um metro) sejanas filas.