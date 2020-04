Cerca de 15 mil famílias não se cadastraram para as cestas da PBH. Prazo termina hoje

Cesta básica de abril pode ser retirada até esta quinta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Termina às 16h desta segunda-feira (27), o prazo para que famílias de estudantes de escolas municipais de Belo Horizonte possam se cadastrar para ter acesso à cesta básica referente ao mês de abril. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 15 mil famílias que têm o direito ao benefício ainda não se cadastraram na plataforma on-line da administração pública. Por outro lado, as cestas já foram distribuídas para mais de 130 mil famílias. Termina às 16h desta segunda-feira (27), o prazo para que famílias de estudantes de escolas municipais de Belo Horizonte possam se cadastrar para ter acesso à cesta básica referente ao mês de abril. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 15 mil famílias que têm o direito ao benefício ainda não se cadastraram na plataforma on-line da administração pública. Por outro lado, as cestas já foram distribuídas para mais de 130 mil famílias.









Após o cadastro, o responsável pela matrícula poderá ir até ao estabelecimento indicado retirar a cesta básica. Lá, é necessário apresentar o RG com CPF (ou um documento oficial com foto e o CPF) e assinar um recibo.





Além disso, aquelas famílias que ainda não foram aos pontos de distribuição têm até esta quinta-feira (30) para retirar a cesta básica referente ao mês de abril. De acordo com a prefeitura, o benefício está sendo distribuído em mais de 120 locais.





O benefício começou a valer neste mês, depois que as aulas da rede municipal de educação foram suspensas, para evitar a contaminação por coronavírus no ambiente escolar. A alimentação era fornecida gratuitamente nas escolas a integrantes de muitas famílias que não têm condições financeiras de arcar com altas despesas alimentares.



Distribuição continua no mês de maio

Ainda não foram determinados prazos para que as aulas das escolas municipais de BH sejam retomadas. Portanto, a prefeitura continuará oferecendo cestas básicas às famílias de alunos matriculados.





Aquelas que já retiraram a cesta neste mês devem acessar o sistema novamente a partir desta terça-feira (28), para saberem a data da nova retirada em maio, seguindo a escala determinada pela prefeitura. A administração ainda alerta para que as famílias observem o local de retirada, que pode não ser o mesmo do benefício passado.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta