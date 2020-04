Minas Consciente: estado anuncia programa para flexibilização gradual da quarentena

O secretário Carlos Amaral em coletiva nesta segunda-feira (foto: Reprodução da internet/Youtube/Rede Minas)





Minas Gerais continuará a obedecer as orientações científicas e das autoridades de saúde, e manterá o isolamento social, que poderá ser flexibilizado com “responsabilidade” de forma gradativa e coordenada entre os municípios e governo do estado, “independente das movimentações políticas” que ocorram no governo federal. O secretário de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o adjunto Marcelo Cabaral, anunciaram a criação do programa Minas Consciente, em coletiva no início desta tarde. O decreto deverá ser publicado na quarta-feira (29), mas as recomendações já estarão disponíveis no site da secretaria a partir de hoje.