Coronavírus na RMBH: acompanhe pronunciamento do prefeito Alexandre Kalil

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, se reúne nesta segunda (27) com os prefeitos Alex de Freitas de Contagem, Vitor Penido de Nova Lima e Vittorio Medioli de Betim, na Prefeitura de Belo Horizonte para tratar de ações conjuntas de combate à Covid-19. O encontro é realizado, no fim desta manhã, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte.

Acompanhe o pronunciamento dos prefeitos que discutiraram a realização de ações conjuntas para o enfrentamento à COVID-19.

Os quatro municípios juntos somam 659 casos confirmados e 13 mortes. Em Betim, são 12 casos confirmados e nenhuma morte, Contagem tem 46 casos confirmados e duas mortes e em Nova Lima são 53 casos confirmados e nenhuma morte. A capital é o epicentro da pandemia no estado com 548 casos e 11 mortes.

Desde o registro dos primeiros casos na capital, Kalil tem seguido as orientações de infectologistas para adotar as medidas de isolamento social. No entanto, alguns poucos manifestantes fizeram carreata em favor do presidente Jair Bolsonaro, que propõe a flexibilização. A carreata foi recebida com ovos atirados por moradores do bairro de Lourdes.