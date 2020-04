(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Estudantes da rede pública estadual de ensino começam a receber nesta segunda-feira (27) o Bolsa Merenda. O benefício, no valor de R$ 50, é destinado às 380 mil crianças e adolescentes matriculadas na rede estadual de ensino inscritas no CadÚnico. O objetivo, de acordo com o governo é reduzir os impactos da suspensão das aulas em função da pandemia do novo coronavírus e garantir a segurança alimentar dos alunos. da rede pública estadual de ensino começam a receber nesta segunda-feira (27) o Bolsa Merenda. O, no valor de R$ 50, é destinado às 380 mil crianças e adolescentes matriculadas na rede estadual de ensino inscritas no. O objetivo, de acordo com o governo éos impactos da suspensão das aulas em função da pandemia do novoe garantir a segurança alimentar dos alunos.





cadastrada no CadÚnico deverá consultar o Para verificar se tem direito ao benefício, o responsável pela famílianodeverá consultar o site e digitar o CPF.



Cada criança da família matriculada na rede estadual de educação terá direito ao benefício, ou seja, famílias com três alunos matriculados em escolas estaduais, terão o direito de receber o valor de R$150,00 — R$ 50 x 3 alunos. Participantes do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão receber o benefício.





Uma parceria foi firmada entre o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), com a PagSeguro PagBank para realizar o pagamento às famílias.





Do valor total de R$ 50 do tíquete, R$ 30 serão custeados pelo Governo de Minas, e os outros R$ 20 são fruto de uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que destinou R$ 30 milhões para os quatro meses de programa. Além disso, o PagBank irá depositar R$ 20 extras a todos os beneficiários do Bolsa Merenda no primeiro mês.



Pagamento

recebimento do benefício é feito de forma digital através do aplicativo PagBank PagSeguro - disponível no Google Play e App Store - ou pelo do benefício é feito de forma digital através do aplicativo PagBank PagSeguro - disponível no Google Play e App Store - ou pelo site ou fazer o cadastro de uma conta digital e terminar o cadastro no app.





Com a confirmação do cadastro e envio do documento, o beneficiário receberá a informação do pagamento no segundo dia útil após o cadastro, no primeiro mês. Nos demais meses o benefício será pago todo dia 18.





Os beneficiários podem usar o dinheiro de duas formas: no aplicativo para pagar boletos, fazer transferências ou realizar compras usando QR Code. A outra opção é com o cartão, que será entregue na casa dos beneficiários em até 20 dias úteis após a criação da conta.



Com o cartão, as compras podem ser feitas em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa, e o dinheiro pode ser sacado em bancos da Rede 24 horas.





Se a solicitação do benefício for feita no segundo, terceiro ou quarto mês, o responsável pelo cadastro terá o direito de requerer os valores não recebidos dos meses anteriores. No caso de não ocorrer movimentação na conta em até 30 dias após a disponibilidade do auxílio, o dinheiro será recolhido e devolvido ao estado.