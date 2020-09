Governo de Minas paga mais duas parcelas do Bolsa Merenda

Cerca de 466 mil alunos da rede estadual de ensino podem receber mais duas parcelas do Bolsa Merenda ainda esta semana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) governo de Minas deve pagar mais duas parcelas do Bolsa Merenda, referentes a agosto e setembro. Ao todo, o programa beneficia 466 mil estudantes na faixa de extrema pobreza, com renda de até R$ 89 por pessoa, e de pobreza, de até R$ 178 por pessoa. A partir desta quarta-feira, 16, odeve pagar mais duas parcelas do, referentes a agosto e setembro. Ao todo, o programa beneficia 466 mil estudantes na faixa de, com renda de até R$ 89 por pessoa, e de pobreza, de até R$ 178 por pessoa.





11:10 - 27/04/2020 Coronavírus: Governo inicia pagamento do Bolsa Merenda para estudantes da rede estadual Sedese), o programa tem o objetivo de reduzir os impactos da paralisação das aulas presenciais na rede estadual e a inviabilidade de acesso à merenda escolar, devido à pandemia. O ticket foi lançado em abril deste ano e distribui um valor de R$ 50 mensais, destinados a alunos inscritos no CadÚnico. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (), o programa tem o objetivo de reduzir os impactos dadas aulas presenciais na rede estadual e a inviabilidade de acesso à, devido à. O ticket foi lançado em abril deste ano e distribui um valor de R$ 50 mensais, destinados a alunos inscritos no





Para receber, quem já possui a conta digital Pagbank vai ter o crédito das duas parcelas depositado automaticamente. E quem ainda não tem deve fazer um cadastro para garantir o recebimento do valor por meio do aplicativo PagSeguro. Segundo o governo, não serão emitidos cartões nesta fase do programa e os pagamentos vão ser realizados de forma digital.





Cadastro

Para receber o benefício, deve ser feito um cadastro no PagBank PagSeguro, que está disponível no Google Play e na App Store. Basta preencher as informações solicitadas no aplicativo.

aplicativo para concluir a abertura da conta para enviar os documentos - foto do RG ou CNH e selfie. Além disso, também é possível realizar o processo pelo site https://cadastro.pagseguro.uol.com.br/ . Mas, de qualquer forma, é necessário ter opara concluir a abertura da conta para enviar os documentos - foto do RG ou CNH e selfie.

MGapp. A consulta sobre os novos beneficiários está disponível no site social.mg.gov.br/bolsamerenda ou no aplicativo

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz