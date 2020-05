Bolsa Merenda já foi pago a mais da metade dos beneficiários

Cartões de débitos do Bolsa Merenda começam a ser entregues aos beneficiários não cadastrados (foto: Divulgação/ Prefeitura Itapevi) Bolsa Merenda, programa criado pelo Governo de Minas durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) para auxiliar estudantes da rede pública de ensino inscritos no CadÚnico, já beneficiou mais da metade das famílias que têm direito ao recurso nas suas duas primeiras parcelas. Segundo o governo, 137 mil pais e responsáveis buscaram o benefício que foi disponibilizado para 160 mil alunos. Deste total, 89% dos acessos foram feitos por meio de smartphones. , programa criado pelodurante a(Sars-Cov-2) para auxiliarda rede pública de ensino inscritos no CadÚnico, já beneficiou mais da metade das famílias que têm direito ao recurso nas suas duas primeiras parcelas. Segundo o governo, 137 mil pais e responsáveis buscaram o benefício que foi disponibilizado para 160 mil alunos. Deste total, 89% dos acessos foram feitos por meio de smartphones.





Somando-se à ação, serão emitidos cartões de débito para as famílias que possuem direito de receber o benefício, mas ainda não se inscreveram. Eles serão entregues nos endereços informados no registro em um prazo de até 20 dias úteis após a confirmação do cadastro.





O auxílio tem sido acessado, principalmente, por famílias que residem em regiões mais pobres do estado. A procura é maior no Norte de Minas, onde 50,2% das famílias já fizeram a retirada. As regiões do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri estão logo na sequência, com 43,8% e 40,8%, respectivamente.





Entre as de menor procura estão as regiões Sul/Suldeste (18,9%), Zona da Mata (21,3%), Central (23,3%) e Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba (23%).



Até agora, foram pagas duas das quatro parcelas no valor de R$ 50 para cada aluno.





Em cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), na Região Norte, como Bonito de Minas, foram concedidos 814 benefícios. Em Curral de Dentro, 710, e em Fruta de Leite, 368. Da mesma forma, no Jequitinhonha, famílias do município de Cachoeira de Pajeú já fizeram 699 acessos. Angelândia teve 639 buscas e Caraí registrou 1.599. No Vale do Mucuri, em Ataléia, 938 famílias pediram o Bolsa Merenda, além de 615 em Catuji e de 529 em Bertópolis.





Benefício

O auxílio da bolsa-merenda, anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo) em 7 de abril e aprovado pela Assembleia Legislativa em 14 de abril, começou a ser pago para as famílias que têm direito de receber o recurso em 27 do mês passado.





Segunda parcela

A segunda parcela do benefício começou a ser paga em 18 de maio. Ao todo, mais de 265 mil famílias e 380 mil alunos vão ser beneficiados por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Cada estudante tem direito a R$ 50 por mês, durante quatro meses.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina