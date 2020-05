Coronavírus: Teste molecular para diagnostico agiliza tratamento na Santa Casa de BH

(foto: Foto: Divulgação / Santa Casa BH) Santa Casa BH, reconhecida pela prestação de serviços de alta complexidade (transplantes, cirurgias cardíacas, neurológicas, pediátricas, entre outras especialidades), também tem se transformado em referência no atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19. E a novidade mais recente é a utilização de um equipamento que permite aferir o diagnóstico preciso do coronavírus em um intervalo de apenas duas horas. reconhecida pelade alta complexidade (transplantes, cirurgias cardíacas, neurológicas, pediátricas, entre outras especialidades), também tem se transformado emno atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com a. E a novidade mais recente é a utilização de um equipamento que permite aferir o diagnóstico preciso do coronavírus em um intervalo de apenas duas horas.





De acordo com a infectologista da Santa Casa BH, a médica Cláudia Murta, desde o início da pandemia a Santa Casa BH estava pagando um laboratório particular para realizar os exames dos pacientes internados no CTI de Isolamento Respiratório e o resultado demorava de 2 a 3 dias.





“A partir de agora, eles serão realizados no próprio hospital e o resultado será disponibilizado em duas horas. Isso facilitará o manejo clínico dos pacientes. Este grande avanço foi possível por conta das doações feitas pela comunidade”.





No novo aparelho também serão feitos exames para diagnóstico de Influenza A e B e vírus sincicial respiratório (RSV), patógenos comuns nesta época do ano e que têm quadro clínico semelhante à Covid-19.



Abertura de leitos

Atualmente, a Santa Casa BH dispõe de 25 leitos de terapia intensiva, 92 de enfermaria para adultos e 20 de enfermaria para crianças para atendimento ao coronavírus. É o local com o maior número de leitos de Minas Gerais para essa finalidade, podendo chegar a 100 de CTI e 600 de enfermaria.