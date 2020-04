Felício Rocho desiste de fechar setor de pediatria em definitivo

Setor de pediatria recebeu investimento e foi inaugurado em julho de 2015 (foto: Euler Junior/EM/D.A Press)

A direção do Hospital Felício Rocho comunicou nesta quinta-feira que manterá em funcionamento o Pronto Atendimento Pediátrico e a Unidade de Internação Pediátrica em sua sede, na Avenida do Contorno, no Barro Preto. Anteriormente, o hospital cogitou fechar as portas em virtude da recessão econômica provocada pela expansão do coronavírus.

O fechamento da ala foi cogitado depois de um comunicado divulgado pelo hospital em 2 de abril. Nele, a direção afirmou que havia feito alto investimento no local, inaugurado em 6 de julho de 2015, mas não teve retorno esperado. A partir disso, os atendimentos e as internações de crianças seriam extintos a partir do feriado de 1º de maio, nesta sexta-feira.

Nesta quinta-feira, o hospital voltou atrás diante do aumento de casos de COVID-19 em Belo Horizonte, o que redobrou o serviço. “Atendemos nossos pacientes com respeito, cuidado e humanização, em cumprimento da nossa missão de cuidar das pessoas buscando qualidade de vida. Desta forma, lembrando nossa responsabilidade social e nosso comprometimento em priorizar a saúde e o bem-estar, decidimos manter as atividades”.





Atualmente, o setor de pediatria do Felício Rocho atende a mais de 30 convênios, tem um corpo de mais de 40 médicos e funciona 24 horas por dia.