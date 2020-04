Filhos ilustres de BH falam da sua relação com a capital mineira

A atriz Teuda Bara, integrante do Grupo Galpão (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press - 13/02/2015)



Um olhar sobre Belo Horizonte e a relação de alguns de seus filhos ilustres com a capital. Nesses tempos em que a pandemia do novo coronavírus obriga a ficar em casa e manter o distanciamento social, que tal se aproximar de personagens que movimentam a vida da cidade? Esse é o objetivo da coleção de vídeos Belo Horizonte - Cidade Surpreendente, lançada pela Belotur em parceria com o Museu da Pessoa.









A cada semana, dois vídeos serão divulgados no Portal Belo Horizonte. Já estão disponíveis os conteúdos com a atriz Teuda Bara, o arquiteto Marcelo 'Play', o cineasta Rafael Conde e a professora e empresária Márcia Nunes.





A série Belo Horizonte - Cidade Surpreendente pretende reconhecer e valorizar a história de BH. Para a direção da Belotur, "o projeto é uma forma delicada de apresentar a capital sob a ótica de alguns de seus moradores".





O projeto traz 20 vídeos de curta duração com trechos das histórias de vida dos convidados e imagens de Belo Horizonte. Há vídeos com Lucas Durães, Cris Guerra, Daniel Carlos Neto (Nenel), Dudude Hermann, Dona Isabel Casimira, Marcelo Veronez, Juarez Moreira, Mestre Conga, Janaína Macruz, Tutti Maravilha, Maria Lourdes Caldas, Roberto Andrés, José Eduardo Silva, Vera de Assis, Tatiana Silva e Flávio Renegado.





Museu da Pessoa

Fundado em São Paulo (SP) em 1991, em caráter virtual e colaborativo, o Museu da Pessoa tem o objetivo "de registrar, preservar e transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em fonte de conhecimento, compreensão e conexão". Com acervo de mais de 17 mil depoimentos em áudio, vídeo e texto e cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados, o museu, de acordo com seus idealizadores, "é um importante acervo do patrimônio imaterial cultural e histórico do Brasil, pois protege as expressões culturais da sociedade brasileira através de histórias de vida".